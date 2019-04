S... porco fluviale

Altri articoli in Cronaca

domenica, 21 aprile 2019, 13:11

Tanto spavento e paura per una famiglia di romani, padre, madre e due figli piccoli che questa mattina, sull'autostrada Bretella, in direzione Viareggio, hanno vissuto una brutta avventura. L'auto su cui stavano viaggiando per raggiungere i parenti e festeggiare la Pasqua, una Toyota Yaris, ha improvvisamente iniziato a rilasciare fumo...

sabato, 20 aprile 2019, 18:56

Il devastante incendio della Cattedrale di Parigi ha avuto effetti distruttivi su più di un terzo della intera infrastruttura storica. Questo per l’impossibilità tecnica e operativa da parte dei Vigili del Fuoco di aggredire efficacemente l’incendio

sabato, 20 aprile 2019, 14:20

Sarebbe stato ucciso nel corso di una violenta lite con i coinquilini, scoppiata per motivi ancora da accertare. Questa è l'ipotesi degli investigatori sulla causa della morte di Roshan Silva Kalukankanamalage, 50 anni, trovato senza vita nel suo appartamento in via del Toro

sabato, 20 aprile 2019, 12:34

Il fratello Stefano e la compagna Alessia lo ricorderanno con una Santa Messa che verrà celebrata martedì 23 aprile alle 17,30 presso il Santuario di Santa Gemma, assieme agli amici ed ai colleghi di lavoro che vorranno partecipare

sabato, 20 aprile 2019, 11:47

Al via l’operazione Scuole sicure 2019/2020, alla Toscana andranno 437.000€ così ripartiti: Prato (66.120,79€); Livorno (57.781,95€); Arezzo (43.718,00€); Pistoia (41.517,47€); Pisa (41.499,10€); Lucca (41.290,35€); Grosseto (39.571,01€); Massa (36.469,89€); Carrara (34.919,21€) e Viareggio (34.809,94€)

sabato, 20 aprile 2019, 10:11

Il vescovo Castellani sarà nella cattedrale di San Martino, oggi e domani, per celebrare la messa della Veglia e la messa del giorno di Pasqua. Una convocazione che è anche un’occasione per lasciare ancora un messaggio alla comunità dell’Arcidiocesi in vista del compimento del suo ministero episcopale