Sbanda col furgone e sbatte contro un Suv: ferito il conducente

mercoledì, 10 aprile 2019, 09:31

di gabriele muratori

Incidente stradale, apparentemente senza gravi conseguenze, questa mattina poco dopo le 6 sul viale di San Concordio, incrocio con via del Giardino, dove un furgone che procedeva in direzione Lucca è inspiegabilmente uscito di strada andando poi a sbattere contro un Suv parcheggiato sulla sinistra della carreggiata. Un impatto violento, che ha praticamente semi distrutto entrambi i veicoli.



Intervenuta subito un'ambulanza della Misericordia ed una pattuglia della polizia di stato. Il conducente del furgone è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Luca per essere medicato in seguito ai traumi riportati. Giunta poi una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi e capire la dinamica dell'incidente, dovuto forse ad un malore dell'autista del furgone.



Sul posto anche un carro attrezzi per rimuovere i mezzi. Traffico rallentato in entrambe le direzioni, visto che il deflusso è stato deviato nella parallela via del Beccaro.