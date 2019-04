Cronaca



Segretariato sociale, imminente trasferimento a Campo di Marte

venerdì, 26 aprile 2019, 10:54

di eliseo biancalana

Si completerà a breve il trasferimento del segretariato sociale e dell'area diritti e cittadinanza del servizio sociale del comune di Lucca a Campo di Marte. Lo ha annunciato in commissione sociale l'assistente sociale Lucia Altamura. Nel 2O18 ci sono stati 5OO accessi al segretariato (di cui 5O residenti in centro storico).



La seduta è servita a fare il punto sulla nuova organizzazione del servizio, entrata in regime a marzo dell'anno scorso. Superata l'organizzazione per distretti, adesso il servizio si articola in quattro aree. Per tutte la porta di accesso è il segretariato sociale, che al momento ha la sede in centro storico in via delle Sette arti numero 3, insieme all'area diritti di cittadinanza. A breve però si sposteranno entrambi nel padiglione C di Campo di Marte, dove già si trovano le altre tre aree: area inclusione, area tutela minori e famiglia e area anziani. Rimarrà invece alla Pia Casa il centro affidi, che serve 7 comuni.



L'area diritti di cittadinanza si occupa dell'erogazione dei contribuiti economici, degli anziani fino a 64 anni e delle famiglie con minori. Vi lavorano tre assistenti sociali (una del comune di Capannori, ente capofila per il reddito di cittadinanza), ognuna delle quali segue 22O nuclei familiari. L'area tutela minori e famiglia segue i minori segnalati dal tribunale minorile e da quello ordinario (competente per le cause di separazione), il servizio "mamme segrete", i codici rosa con minori, le idoneità alle adozioni e il sostegno educativo; sono sei assistenti sociali, ognuna delle quali segue un'ottantina di nuclei familiari. L'area anziani si occupa degli ultra sessantacinquenni e degli anziani non autosufficienti; vi lavorano quattro assistenti sociali, ognuna delle quali segue 15O-16O persone. Infine, l'area inclusione (nomadi, minori stranieri non accompagnati, strutture accoglienza, dormitori, codici rosa senza minori) vede impiegate due assistenti sociali, ognuna delle quali segue una cinquantina di casi.



Sono stati forniti anche i numeri sui nuovi accessi da marzo dell'anno scorso a marzo di quest'anno. Sono stati 6O nell'area cittadinanza, 63 nell'area inclusione, 14O nell'area tutela e 21O nell'area anziani.