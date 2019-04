Smaltimenti illeciti di rifiuti tessili: scattano perquisizioni e sequestri

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 12 aprile 2019, 13:14

Stamattina, nell'ambito dell'operazione ministeriale "Scuole Sicure", sono stati effettuati controlli antidroga presso alcuni istituti scolastici, con l'ausilio del pastore tedesco Mia in forza all'unità cinofili di Firenze

venerdì, 12 aprile 2019, 13:01

La Fondazione Giacomo Puccini rende noto che il Tribunale di Milano ha fissato per il 4 luglio l’udienza di discussione propedeutica alla sentenza circa la causa intentata dalla Fondazione Giacomo Puccini per il mancato versamento, da parte di Casa Ricordi, a partire dal primo semestre del 2015 e sino a...

venerdì, 12 aprile 2019, 12:10

A seguito del calendario degli eventi concordato fra comune e associazioni di categoria, questo fine settimana è previsto il mercato artigianale in piazza dell’Anfiteatro. Sabato 13 e domenica 14 aprile molti banchi saranno presenti per le intere giornate a disposizione di cittadini e turisti in una delle piazze più belle...

giovedì, 11 aprile 2019, 18:29

Lucca siede con orgoglio al primo banco in prima fila nel progetto nazionale “L’ora di lezione non basta” (LODLNB) contro la povertà educativa, ideato e coordinato dall’associazione tutta lucchese “Senza Zaino” di Marco Orsi, finalizzato alla creazione di una “comunità educante” basata sul modello dell'approccio globale al curricolo

giovedì, 11 aprile 2019, 18:26

Il Dessert Versilia si arricchisce di un nuovo gusto. Dopo un intero inverno di test, prove e sperimentazioni, nasce finalmente una nuova variante dell'ormai rinomato Dessert Versilia

giovedì, 11 aprile 2019, 17:37

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lucca, Umberto Quiriconi, è stato nominato membro della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO