Taglio del nastro per "Lucca Bimbi"

venerdì, 26 aprile 2019, 10:54

Si completerà a breve il trasferimento del segretariato sociale e dell'area diritti e cittadinanza del servizio sociale del comune di Lucca a Campo di Marte. Lo ha annunciato in commissione sociale l'assistente sociale Lucia Altamura. Nel 2O18 ci sono stati 5OO accessi al segretariato (di cui 5O residenti in centro...

venerdì, 26 aprile 2019, 10:39

L'amministratore apostolico, arcivescovo Italo Castellani, interviene in vista dell'inizio del nuovo ministero in diocesi, domenica 12 maggio, da parte dell'arcivescovo Paolo Giulietti

venerdì, 26 aprile 2019, 00:07

Questa mattina, nel corso di una manifestazione antifascista per le vie del centro, alcuni adesivi sono stati affissi il più in alto possibile e perfino una strada, via Fillungo, è stata sostituita con il nome di un partigiano

giovedì, 25 aprile 2019, 13:13

Il 74° Anniversario della Liberazione, organizzato, come di consueto, dalla prefettura, dalla provincia e dal comune di Lucca, in collaborazione con le Associazioni della Resistenza, combattentistiche, patriottiche e d’arma, ha avuto inizio alle 9,30 con il tradizionale omaggio al Monumento ai Caduti in piazza XX settembre

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:51

Proseguono i preparativi della diocesi per l'ingresso del vescovo Paolo nella città di Lucca. La messa delle ore 18 in Cattedrale sarà il culmine di una giornata intensa all'insegna dell'incontro con l'altro e della convivialità per salutare la comunità religiosa e civile del territorio di Lucca

mercoledì, 24 aprile 2019, 10:32

A Pescia, a conclusione di una paziente attività di indagine durata due mesi, i carabinieri della locale stazione hanno identificato e denunciato per rapina impropria avvenuta a Lucca ai danni di uno studente 20enne di Pescia, un pregiudicato 34enne di origini marocchine, clandestino e senza fissa dimora