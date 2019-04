Cronaca



Tir fermo in via Ingrillini, traffico bloccato

martedì, 16 aprile 2019, 16:10

di gabriele muratori

Ancora caos in via Ingrillini. Questo pomeriggio è toccato ad una bisarca carica di automobili a bloccare il traffico dopo aver ignorato il segnale di divieto di transito ai mezzi pesanti posto all'ingresso della via. Infatti, una volta avvicinatosi al sottopasso, l'autista si è visto costretto a fermare la sua corsa, vista l'impossibilità di passare sotto il ponte. Traffico in tilt per alcune decine di minuti, tanto che si è reso necessario l'intervento di una pattuglia della polizia stradale per snellire la coda di macchine e permettere al tir di rientrare sulla via di Tiglio. Residenti infuriati. "In questa strada, sembra che il rispetto del codice della strada sia facoltativo".