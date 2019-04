Cronaca



Trovato morto in appartamento in via del Toro: due persone portate in questura

mercoledì, 17 aprile 2019, 11:19

di gabriele muratori

Un uomo di origine cingalese, Roshan Silva Kalukankanamalage, di 50 anni di età, è stato trovato morto in un'abitazione in centro storico questa mattina verso le ore 9 via del Toro al numero civico 21. Dalle prime sommarie notizie e dalle indagini tutt'ora in corso da parte degli uomini della scientifica della polizia, pare si tratti di omicidio con un'arma da taglio, ma sulla dinamica è ancora velato lo stretto riserbo. Sul posto sono intervenuti anche la dirigente della squadra mobile Silvia Cascino ed il medico legale Stefano Pierotti. Dopo circa due ore dall'allarme, un uomo è stata portato fuori dall'appartamento e caricato su di una volante per essere ascoltato dagli inquirenti presso gli uffici della questura di viale Cavour. Secondo quanto riportato da alcuni vicini residenti, potrebbe trattarsi anche di una lite familiare, avvenuta la sera precedente. Verso le ore 22, infatti, è intervenuta nei pressi del portone di ingresso all'abitazione un'ambulanza della Misericordia di Lucca assieme a due pattuglie dei carabinieri per sedare un litigio e per trasportare in ospedale una donna, sempre cingalese, ferita a seguito di percosse. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero almeno due le persone sotto interrogatorio da parte delle forze dell'ordine, tra cui appunto l'uomo prelevato questa mattina dall'appartamento.

Notizia in aggiornamento