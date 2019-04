Cronaca



Tutto pronto per "VerdeMura": un week-end all'insegna del verde

mercoledì, 3 aprile 2019, 13:33

di gabriele muratori

Ancora pochi giorni all'apertura dei cancelli dell'edizione numero 12 di "VerdeMura", il tradizionale appuntamento floreale primaverile della città di Lucca.

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile infatti, la parte di passeggiata delle mura compresa tra il baluardo di San Donato il baluardo di Santa Croce, sarà interessata dalla manifestazione sorella minore di Murabilia, che vedrà in mostra circa 220 espositori provenienti da tutta Italia ma in particolar modo dalla Toscana. Tra le novità della manifestazione del 2019, va sottolineato innanzitutto il recente passaggio di consegne organizzativo che da "Opera delle Mura" passa a "LuccaCrea Srl". Soddisfazione per Emanuele Vietina, direttore generale della società, presente questa mattina alla conferenza stampa di presentazione presso palazzo Orsetti. "Siamo ben orgogliosi di arricchire il nostro portafoglio di eventi. Con una forte sinergia tra istituzioni, riusciamo sempre a concludere con successo i grandi appuntamenti per la nostra città". Di stesso parere Aldo Gottardo, membro del cda di LuccaCrea Srl e con delega all'ambiente. "Abbiamo ampliato la famiglia delle offerte di eventi. Un grazie all'Opera delle Mura per questo bel regalo che ci ha dato". Compiaciuto di questo passaggio il vice sindaco Giovanni Lemucchi. "Affidando l'organizzazione a LuccaCrea, andiamo a semplificare il lavoro logistico richiesto. Obiettivo per VerdeMura è naturalmente quello di crescere ancora di più". E VerdeMura, difatti, come varie altre manifestazioni locali, ha subito dal 2008 una netta crescita, sia di visitatori sia di espositori, rispetto appunto ai 100 iniziali. Per quest'anno, protagoniste dell'evento, saranno le camelie a fiore arancione, le erbacee perenni e le orchidee. Tra le varie curiosità, saranno poste alla particolare attenzione dei visitatori anche una serie di piante commestibili, delle quali, alcuni esperti botanici, indicheranno quali crescono proprio lungo il monumento delle mura. Presente alla conferenza stampa di stamani, anche Giuseppe Benedetti, uno degli addetti logistici della manifestazione, che ha specificato solo alcuni tra i tanti punti più interessanti in programma. "Saranno presentate alcune nuove piante appena messe in commercio. Non mancherà lo spazio libri, con conferenze e convegni, Addirittura, per le piante commestibili, sarà offerto un aperitivo ai partecipanti agli assaggi". Molte altre poi le attrattive di cartello, tra cui laboratori per bambini, lavori con la terra, lavori di falegnameria, laboratori scolastici, ecc.

Per i più piccoli, saranno da non perdere le realizzazioni di hotel per insetti, vasetti di carta riciclata, e lavori utili con residui vegetali vari. Interessanti poi le visite guidate alla scoperta delle orchidee, curate dall'associazione italiana di orchidologia, e da quella di amatori di orchidee.

"E sempre in tema di sinergia" – aggiunge Manuele Vietina, - "va sottolineato che con il biglietto di VerdeMura, il visitatore potrà usufruire di uno sconto sul biglietto della vicina manifestazione del Museo della Follia nella Cavallerizza sottostante". Orari manifestazione: venerdì 5 aprile ore 12-19, sabato e domenica ore 9.30-19, prezzi €. 7,00, ridotto €. 4,00 con possibilità di abbonamenti e sconti comitive. Tutto il programma della manifestazione è visibile sul sito www.verdemura.it.