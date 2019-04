Un brutto biglietto da visita per Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 2 aprile 2019, 12:51

“Ci auguriamo che il nuovo bando per la gestione dell’ex ostello tenga conto delle nostre osservazioni in particolare sulla durata e sulla competitività dell’offerta che possa permettere la partecipazione anche di realtà locali”. Questo il messaggio lanciato da Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord

martedì, 2 aprile 2019, 12:39

"Siamo tutti chiamati a prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo". Prende in prestito le parole della "Evangelii gaudium" di Papa Francesco, la lista "Ambiente, sicurezza e sviluppo", che corre per le elezioni per il rinnovo dell'assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, candidando...

martedì, 2 aprile 2019, 11:10

Aumenta la sicurezza idraulica del territorio per fronteggiare i cambiamenti climatici: non solo coi lavori di prevenzione, che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord realizza attraverso le opere di manutenzione sui corsi d’acqua

martedì, 2 aprile 2019, 10:29

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, al fine di promuovere l’iniziativa dando visibilità simbolica all’evento e come richiesto dal capo del corpo, i vigili del fuoco della Toscana hanno illuminato di blu le proprie sedi di servizio,...

lunedì, 1 aprile 2019, 17:45

Una festa nella sede di viale Castracani, per salutare uno dei suoi dipendenti storici: così la Croce Verde P.A. di Lucca ha omaggiato Pasquale Stabile, una delle colonne portanti dell'associazione con alle spalle più di 25 anni passati alla Croce Verde come dipendente

lunedì, 1 aprile 2019, 17:42

Il nuovo questore di Lucca Maurizio Dalle Mura è stato accolto questa mattina a dal presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini a Palazzo Santini