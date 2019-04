Cronaca



Un defibrillatore per Villa Basilica, il regalo del Lions Club Pescia

giovedì, 4 aprile 2019, 12:02

L'Associazione Lions Club Pescia ha donato un defibrillatore alla cittadinanza di Villa Basilica. "Ci tengo a ringraziare personalmente – commenta il Sindaco di Villa Basilica Giordano Ballini – il Lions Club Pescia per lo splendido regalo che ci hanno fatto. Questo defibrillatore sarà custodito al Palazzo Comunale e utilizzabile ogni qual volta ce ne sarà la necessità. Presto ne installeremo un altro al Centro della Salute. Sarà posizionato all'esterno della struttura e ci consentirà di coprire una porzione ancora maggiore di territorio".

A consegnare il defibrillatore è stato il Presidente dell'Associazione Lions Club Pescia, il dottor Luca Biscioni. All'evento hanno preso parte anche il Vice presidente, Dottor Maurizio Sonnoli, il tesoriere Dottor Stefano Latini, il cerimoniere Dottor Francesco Guidi, il consigliere Avvocato Beatrice Giorgini, il vice segretario e I.T.C. Ingegnere Lorenzo Natucci, l'ex Governatore Distrettuale Fabrizio Ungaretti. In rappresentanza del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane erano presenti il Presidente Graziano Poli e gli atleti Cav. Claudio Simi e Franco Gabbrielli. Per l'Amministrazione Comunale di Villa Basilica sono intervenuti, oltre al Sindaco Giordano Ballini, la Vice Sindaco Elisa Anelli e l'Assessore Maurizio Aversa che ha commentato: "Nonostante la distanza territoriale, il Lions Club Pescia ha mostrato grande interesse nella questione e si è subito reso disponibile per intervenire a sostegno della nostra comunità. La lontananza dall'ospedale di Pescia rende ancora più importante la presenza di un defibrillatore nel nostro Comune. In certe situazioni è necessario intervenire col massimo della velocità".