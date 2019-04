Cronaca



Una giornata di pulizia nel Parco Fluviale del Serchio

lunedì, 8 aprile 2019, 10:12

Domenica pomeriggio, Earth Strike in collaborazione con Fridays for Future ha organizzato un'attività di pulizia nel Parco Fluviale del Serchio.



L'attività ha visto la partecipazione di più di 40 persone, di tutte le fasce di età - bambini, studenti e adulti - e ha anche dimostrato come le rive del Serchio si trovino in molti punti in uno stato di degrado, ingombre da grandi quantità di plastica e altri rifiuti, anche di grandi dimensioni, tra cui bici, parti di auto, carrelli della spesa, scaldabagni e pneumatici. Il bilancio di fine giornata è stato di ben 50 sacchetti pieni di rifiuti.



"L'attività ha dimostrato che nonostante il brutto tempo, nonostante il 'lavoro sporco', i lucchesi hanno a cuore l'ambiente in cui vivono. Adesso tocca alle istituzioni fare la loro parte," ha dichiarato Earth Strike, che ha in programma di organizzare in futuro altre attività di pulizia.