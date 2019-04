Cronaca



Una mattanza l'omicidio in via del Toro

sabato, 20 aprile 2019, 14:20

di eliseo biancalana

Sarebbe stato ucciso nel corso di una violenta lite con i coinquilini, scoppiata per motivi ancora da accertare. Almeno questa è l'ipotesi degli investigatori sulla causa della morte di Roshan Silva Kalukankanamalage, 50 anni, cittadino italiano originario dello Sri Lanka, ex cuoco ed ex militare, trovato senza vita nel suo appartamento in via del Toro mercoledì 17 aprile.

Oggi alla questura di Lucca si è tenuta una conferenza stampa. La ricostruzione della polizia è partita da una telefonata ricevuta alle 3 di notte di mercoledì, con la quale la questura veniva messa a conoscenza di un presunto episodio di violenza su una donna, originaria dello Sri Lanka, avvenuto la sera prima, verso le 23, mettendo in subbuglio il vicinato e provocando l'intervento dei carabinieri. La donna non parla bene l'italiano; alla polizia giunta al pronto soccorso per ascoltarla avrebbe fatto capire di essere stata aggredita dal compagno, che altri non è che Roshan. Sebbene non abbia riportato ferite, la donna passa la notte in ospedale. La mattina alle 8 è però in questura per raccontare di aver paura di rientrare in casa. Una volante si reca quindi in via del Toro. L'appartamento è a soqquadro e ci sono macchie di sangue in molti punti. E poi c'è il cadavere di Roshan, con diversi tagli sul corpo. Viene allertato immediatamente il 118 e poi intervengono la scientifica, la squadra mobile, diretta da Silvia Cascino, e il sostituto procuratore Salvatore Giannino.

"Si comprende che là dentro c'è stata una forma di colluttazione – ha detto la vicequestore Cascino – ed è evidente che la morte risale a qualche ora prima. C'era abbondanza di macchie di sangue ma a me e al pm risulta evidente che non può essere solo quello della vittima. Immaginiamo che sia stata un'aggressione". Ci sono anche degli elementi che fanno presumere agli investigatori che qualcuno possa aver tentato di ripulire maldestramente la scena, come un mocio insanguinato e dei lacci di scarpe a mollo in candeggina. E poi ci sono segni di sangue sulle porte, anche su una che i poliziotti trovano chiusa. Dalla donna apprendono che è la stanza in cui vivono due cingalesi, da pochi mesi coinquilini della vittima, che non erano in casa al momento della lite tra lei e Roshan.

La polizia sfonda la porta e trova uno dei due coinquilini. Si tratta di Gayan Chaturanga Warnakulasuriya Mudianselage, richiedente asilo 28enne. La polizia ha riferito di averlo trovato sporco di sangue (compresi i calzini) e con una ferita profonda alla mano. Sottoposto ai test in ospedale, è risultato positivo ai cannabinoidi e all'alcol. L'altro uomo, Samit Gayan Poruthotage Fernando, 36 anni, regolarmente presente in Italia, viene invece rintracciato sulla via Sarzanese. "Abbiamo la certezza che loro fossero in casa alle due meno un quarto" ha detto la vicequestore, sulla base di quanto ripreso dalle vicine telecamere. La polizia pensa che ci sia stata una violenta lite tra la vittima e i due coinquilini, rientrati dopo che se ne era andata via la convivente di Roshan. La questura ipotizza inoltre che le possibili armi del delitto possano essere state un sedia e un piatto, poi spaccatisi in pezzi acuminati che avrebbero provocato i tagli. Si attendono però i risultati dell'autopsia. Intanto i due coinquilini sono finiti in carcere. Ieri il gip ha convalidato il fermo, l'ipotesi è omicidio volontario. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. "Non conosciamo le ragioni della lite" ha detto Cascino.