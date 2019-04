Cronaca



Undici rampe di accesso per disabili in altrettanti esercizi commerciali

lunedì, 29 aprile 2019, 12:40

Lo scorso novembre in occasione de Il Desco 2018 "Andare oltre si può" ha avviato una importante collaborazione con Rotary Club Lucca e con l’associazione "Lucca senza Barriere" per l’istallazione di pedane al piano terreno del Real Collegio che rendessero accessibile la manifestazione e, più in generale, gli spazi dell’edificio ai visitatori. Le pedane infatti, quattro in tutto, sono state donate al Real Collegio che le ha lasciate istallate anche dopo il termine dell’evento enogastronomico.

Grazie al contributo del Rotary Club, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Camera di Commercio di Lucca e di Andare oltre si può e alla collaborazione di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Comune di Lucca questo progetto, è entrato a far parte del progetto territoriale “Lucca Accessibile” e ha raggiunto oggi un altro importante traguardo dotando ben 11 esercizi commerciali di rampe di accesso mobili messe a disposizione con un grande slancio di partecipazione ed entusiasmo da Michelotti Ortopedia.

"Abbiamo sempre sostenuto con forza e convinzione che “insieme si fanno cose grandi” - è scritto in una nota - il team di Andare oltre si può ringrazia tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e per la sensibilità dimostrate auspicando che altri esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico scelgano di far parte del progetto così da abbattere altre barriere."