Via Fillungo? No, via Dante Di Nanni. Così gli antifascisti cambiano l'odonomastica cittadina

venerdì, 26 aprile 2019, 00:07

Qualche lettore se ne è accorto e ha voluto segnalarci la novità: questa mattina la via più importante del centro storico cittadino, via Fillungo, ha subìto un cambiamento di nome senza che nessuno, a quanto pare nemmeno l'amministrazione comunale, ne fosse al corrente. Un nuovo cartello stradale, infatti, è stato posto sopra il vecchio nome: Dante Di Nanni.

Ora, per chi è a corto di conoscenze storiche questo nome e questo cognome diranno poco o niente, ma a chi mastica un po' di storia nazionale Dante Di Nanni era un giovane partigiano dei Gap, gruppi di azione patriottica sorti all'indomani dell'8 settembre 1943. Dante Di Nanni apparteneva ai Gap di Torino, organici al partito comunista italiano. Fu trucidato dai nazi-fascisti dopo essersi strenuamente difeso.

Ma non è tutto. Negli anni Settanta, proprio in Toscana - fu attiva anche in Lucchesia - Umberto Catabiani, ex militante delle Fgci, fondò la Brigata Dante Di Nanni con cui prese parte alla lotta armata confluendo nelle Brigate Rosse.

Non ci vuole molto a immaginare che il cartello così come gli adesivi applicati un po' ovunque ad altezza superiore a quella di un uomo - apposta per non poterli staccare - sono stati messi, salvo smentite dell'ultim'ora, dai partecipanti al corteo antifascista che questa mattina ha sfilato per le vie del centro. A meno che, ma ne dubitiamo, improvvisamente il sindaco Alessandro Tambellini abbia voluto cambiare il nome al Fillungo senza parlarne con nessuno.

A parte le battute e tenendo conto della differenza di spessore umano (a favore di Di Nanni ndr), è indubbio che se invece che Dante Di Nanni, qualche nostalgico fascista avesse usato il cartello via Benito Mussolini, possiamo immaginare che casino che sarebbe scoppiato, con denunce di sindacati, antifascisti, nuovi partigiani e via di questo passo. Forse, un po' di misura e di ironia non guasterebbero.

Al. Gra.