Via Francigena, la medaglia del Campidoglio donata alla città di Lucca

domenica, 7 aprile 2019, 19:53

Positivo il bilancio della dodicesima edizione di VerdeMura, la mostra mercato di giardinaggio che ha portato a Lucca, tra il Baluardo San Donato e il Baluardo Santa Croce, visitatori da tutta Italia

domenica, 7 aprile 2019, 19:46

Sono in pieno svolgimento le attività per la realizzazione dell’evento spettacolo organizzato da Il Villaggio del Fanciullo di Lucca e Associazione Amici del Villaggio con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale che si terrà al teatro cinema Astra il 24 maggio

domenica, 7 aprile 2019, 10:53

Una vittoria netta per Ismaele Ridolfi e per la sua lista, "Ambiente Sicurezza e Sviluppo", che si riconferma alla guida, per i prossimi cinque anni, del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, l’ente di autogoverno del territorio che si occupa specificatamente della sicurezza idraulica

sabato, 6 aprile 2019, 18:39

Maxi-vincita a San Vito, dove un lucchese ha vinto 90mila euro al concorso Eurojackpot, nell'estrazione di venerdì 5 aprile. Il vincitore ha stamani contattato la ricevitoria per sapere come riscuotere il premio

sabato, 6 aprile 2019, 18:28

È Lucca la sede del primo seminario nazionale degli insegnanti delle scuole elementari all'aperto. Lucca, infatti, insieme con Bologna, è la città-pilota in Italia del percorso educativo che utilizza gli spazi verdi e all'aperto come luoghi per la didattica e la formazione

sabato, 6 aprile 2019, 11:36

E' successo il 27 gennaio, ricorrenza della Giornata della Memoria, a Lizzano in Belvedere (Bo), frazione Vidiciatico. Per tale fatto la procura della repubblica di Bologna ha delegato un’attività di indagine alla polizia di stato per il reato di apologia di terrorismo o crimini contro l’umanità