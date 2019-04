Vince 90 mila euro a San Vito al bar Catelli

Altri articoli in Cronaca

sabato, 6 aprile 2019, 18:28

È Lucca la sede del primo seminario nazionale degli insegnanti delle scuole elementari all'aperto. Lucca, infatti, insieme con Bologna, è la città-pilota in Italia del percorso educativo che utilizza gli spazi verdi e all'aperto come luoghi per la didattica e la formazione

sabato, 6 aprile 2019, 11:36

E' successo il 27 gennaio, ricorrenza della Giornata della Memoria, a Lizzano in Belvedere (Bo), frazione Vidiciatico. Per tale fatto la procura della repubblica di Bologna ha delegato un’attività di indagine alla polizia di stato per il reato di apologia di terrorismo o crimini contro l’umanità

sabato, 6 aprile 2019, 09:07

Visita d’eccezione ieri (venerdì 5 aprile) ai giardini lucchesi. Emma Allen, garden manager del Royal Horticultural Society’s garden a Wisley, accompagnata da un gruppo di sette giovani giardinieri, curatori e agronomi del celebre giardino inglese, ha tenuto un tour di istruzione ai principali monumenti verdi della città

sabato, 6 aprile 2019, 08:58

Un grave incidente stradale questa notte, intorno alle tre, sull'autostrada A11, sulla carreggiata in direzione Firenze, poco prima dell'uscita Lucca Ovest, ha visto coinvolte due automobili, provocando il ferimento di quattro persone

venerdì, 5 aprile 2019, 20:06

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a S. Marco, all'incrocio tra la via Tito Strocchi e via Pfanner. Lo scontro ha visto coinvolte una Nissan Micra e una Fiat Multipla

venerdì, 5 aprile 2019, 16:05

Proseguono gli interventi del primo lotto del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato 6 alle 5 di lunedì 8 aprile