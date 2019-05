Cronaca



155 mila euro per l'Archivio Fotografico Lucchese “Arnaldo Fazzi”

martedì, 21 maggio 2019, 13:39

Ammonta a 155 mila euro lo stanziamento triennale che l'amministrazione comunale ha previsto per la nuova gestione dell'Archivio Fotografico Lucchese “Arnaldo Fazzi”. Questa cifra, suddivisa sul triennio 2019, 2020 e 2021, sarà comunque presto accompagnata da altri finanziamenti per consentire la valorizzazione del patrimonio conservato tramite mostre eventi tematici. È stato approvato l'esito della procedura di evidenza pubblica che ha individuato l'Associazione Culturale Photolux quale soggetto a cui verrà affidata la coprogettazione e gestione dell'Archivio in convenzione con il comune di Lucca.

La gestione dell'Archivio sarà articolata non solo su attività di apertura e fruizione al pubblico, ma anche di promozione, tutela e conservazione, catalogazione, archiviazione, acquisizione e schedatura informatica. Inoltre è prevista la creazione di un sito web dedicato, azioni di sostegno sociale per aumentare l'accessibilità dell'Archivio e la programmazione di interventi volti alla implementazione del materiale conservato.

Nell'incontro preliminare fra amministrazione e Associazione Culturale Photolux è stata anche discussa la posizione del personale che lavorava all'Archivio per conto del vecchio gestore: Associazione Photolux è disponibile a garantire la continuità lavorativa con il personale che da anni hanno garantito il funzionamento dell'istituzione culturale. Il percorso che consente di individuare la nuova gestione dell'Archivio vedrà la partecipazione dell'Associazione Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese che continuerà a collaborare con l'Amministrazione comunale sui progetti di valorizzazione e divulgazione della grande raccolta fotografica.

L'origine dell'Archivio Fotografico Lucchese risale al 1979 quando il Comune di Lucca iniziò l'acquisizione in più tappe della produzione del fotografo Ettore Cortopassi (1895- 1989), una realtà documentaria di ben 220mila immagini. Da allora l'Archivio, intraprendendo una campagna incessante di recupero in senso lato, è riuscito a essere depositario di oltre 972mila immagini che tracciano la storia di Lucca dal 1855 fino ai nostri giorni.

Composizione dell'Archivio fotografico. Oggi l'Archivio è suddiviso in venti fondi intitolati con il nome del fotografo o del donatore:

1 – Arnaldo Fazzi (AF) - Raccoglie il materiale fotografico eseguito dal primo coordinatore dell’A.F.L.; 2 – Carlo Guidotti (CG) - Pilota dell'Aviazione dell'Esercito italiano, di origine lucchese che, nel 1935-36, durante una spedizione in Etiopia ed Eritrea, realizzò una serie di scatti illustrativi della realtà etnica, floreale e paesaggistica locali; 3 – Claudio Pieruccini (CP) - Fotografo amatoriale lucchese che, con l'adozione di specifiche tecniche, si è dilettato, in particolar modo, nel cogliere le peculiarità del centro cittadino e le sue manifestazioni; 4 – Cucirini Cantoni Coats (CC) - Vi sono illustrati gli aspetti industriali e sociali di questoimportante centro di produzione tessile. Comprende 12.000 immagini relative all'azienda operante a Lucca dai primi del '900, costituite da fotografie della fabbrica, dei processi di lavorazione, delle visite alla fabbrica da parte di autorità politiche e religiose e dalle manifestazioni del dopolavoro; 5 – Daniela Rosellini (FD) - Studio fotografico familiare specializzato in servizi per cerimonie; 6 – Enrico Frateschi (EF) - Professionista artigiano in grado di proiettare nelle sue realizzazioni la sfera più intima e singolare del suo animo; 7 – Ettore Cortopassi (EC) - Il primo ed uno dei più importanti fondi posseduti, sia per l'abilità del fotografo sia per la varietà degli argomenti. Di notevole interesse le immagini legate al periodo fascista. Comprende fotografie di monumenti, oggetti d'arte, eventi di costume, sportivi, politici e religiosi. 8 – Eugenio Ghilardi (EG) - Assieme ad Ettore Cortopassi, è l’altro storico osservatore di Lucca. La sua mano è pregevole soprattutto nella ritrattistica e negli eventi religiosi. Comprende in prevalenza fotografie di eventi religiosi e ritratti ed è costituito da 350.000 immagini, in specie negativi su pellicola a rullo. 9 - Forografia (FO) - Immagini realizzate da Ugo Conti con il solo utilizzo di una semplice scatola dove la luce, entrando da un sottile foro, proietta l’immagine all’interno. Il risultato è una fotografia che, a differenza della perfetta restituzione di una macchina digitale, mostra tonalità e contorni meno definiti ma certamente affascinanti perché vicini all’opera manuale di un artista; 10 – Giampiero Brancoli (GB) - Sguardo di assoluto valore storico nel riprodurre l’esperienza dei soldati italiani nella Campagna di Russia della seconda guerra mondiale; 11 – Giunta Sindaco (GS) - Servizi fotografici di attualità legati agli impegni pubblici dei sindaci e degli assessori del Comune di Lucca; 12 – Gualtiero Di Puccio (UD) - Elaborati di alto profilo tecnico - qualitativo principalmente incentrati sulle più significative ed esemplari bellezze architettoniche della provincia di Lucca; 13 – Maria Pacini (MP) - Fotografie d’arte, di eventi e personaggi, cedute dall’attuale coordinatrice dell’A.F.L.; 14 Nadia Baldini (NB) - Immagini di giornalismo sportivo della fiorente attività pugilistica cittadina dal 1966 al 1990 realizzate dal fotografo Placido Mecchi; 15 – Pietro Lazzarini (PL) - Fotografie di carattere strettamente locale donate dal primo custode dell’A.F.L.; 16 – Riccardo Marcucci (RM) - Una serie di diapositive che illustrano la Città vista da chi ne è stato, per anni, il responsabile culturale; 17 – Roberto Giovannini (RG) - Reportages di un fotografo professionista legati ai suoi viaggi in Africa e America Latina, alla scoperta di popoli, tradizioni e paesaggi ormai in via di estinzione; 18 – Ufficio Cultura (UC) - Servizi fotografici realizzati nel corso di manifestazioni culturali organizzate e promosse dall’ufficio; 19 – Ufficio Tecnico (UT) - Documentazione visiva degli interventi di restauro di edifici e monumenti di proprietà comunale eseguita, per la maggior parte, dal dipendente Danilo Donnini; 20 – Fondo Varie (VA) - Cessioni che per l’esiguità della consistenza non sono state collocate in fondi specifici. Si caratterizzano per la varietà dei temi. Fotografie provenienti da singoli cittadini. Dall'Aprile 2010: l'A.F.L si arricchisce grazie a una nuova donazione Raffaello Ferrari, un appassionato fotografo, ha offerto alla città una quarantina di "scatti" che hanno come tema principale le Mura di Lucca.