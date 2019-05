855 mila euro per la scuola media Massei di Mutigliano

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 6 maggio 2019, 17:32

Una scelta strategica considerando che spesso gli operatori di Polizia sono i primi ad intervenire. Al momento sono oltre 180 i poliziotti abilitati all’uso di tale strumento salva vita

lunedì, 6 maggio 2019, 16:17

Così si presentava questa mattina il parco fluviale adiacente il Serchio a Sant'Anna. Colpa di chi abbandona i rifiuti, di chi non li raccoglie o di chi non ha ancora capito che serve qualche cestino in più

lunedì, 6 maggio 2019, 16:04

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 14.30 sulla via provinciale per Sant'Alessio. Coinvolte tre auto, ferito uno dei conducenti

lunedì, 6 maggio 2019, 12:44

La città di Lucca è pronta a "ricucire", ospitando una nuova edizione del Festival del Volontariato: la festa della solidarietà sarà ancora una volta in piazza Piazza Napoleone e proporrà nei giorni 10, 11 e 12 maggio 70 iniziative fra convegni, laboratori, dimostrazioni e attività di animazione.

lunedì, 6 maggio 2019, 11:07

Il pollice verso sull'attuale situazione dei parcheggi ospedalieri è del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che, come suo costume, è presto passato dalla protesta alla proposta con una mozione (la 1726 protocollata il 12 aprile scorso) destinata ad approdare in aula alla prossima seduta di consiglio...

domenica, 5 maggio 2019, 09:41

Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto questa notte poco dopo le tre, dove un uomo di 40 anni di origine straniera è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto in via Dante Alighieri, nei pressi dell'incrocio con la via Arrighi.