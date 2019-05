Cronaca



90enne scaccia i ladri-finti carabinieri. La figlia: "Li ha spinti fuori"

mercoledì, 8 maggio 2019, 23:52

di eliseo biancalana

Hanno provato a compiere il furto nella mattina, pensando che in casa non ci fosse nessuno. Ma si sono trovati davanti una determinata signora di 90 anni che ha mandato all'aria il loro piano e li ha costretti ad andarsene a mani vuote. L'episodio è avvenuto lunedì, dopo le 9.30, in zona Valgiano (Capannori). "Li ha trovati dentro casa" ha raccontato la figlia dell'anziana.

"Mia mamma vive con me ma io ero uscita" ha spiegato la figlia. Pensando probabilmente che in casa non ci fosse nessuno, due uomini si sono introdotti nella cucina passando dal retro. "Noi abbiamo due entrate. Mia madre era in un'altra stanza. Ha sentito dei colpi, ma lì per lì non ci ha fatto molto caso. Si è alzata e ha trovato in cucina due uomini" ha proseguito la figlia. Per entrare i due hanno sfondato la porta. Scoperti, hanno provato a spacciarsi per carabinieri, ma la signora non si è fatta abbindolare. "Lei li ha spinti" ha infatti riferito la figlia. "Lei non sa cosa ha fatto, ha mandato fuori i carabinieri!" avrebbero detto i malintenzionati andandosene. "Intanto andate fuori e poi si guarda" ha risposto loro l'anziana.

Usciti di casa i due si sono dileguati, non è chiaro in che modo. "Lei era scioccata e nessuno ha visto niente" ha spiegato la figlia. La madre ha chiesto aiuto ai vicini che hanno avvisato i familiari. Per il tentato furto è stata fatta denuncia ai carabinieri della stazione di Lammari. La figlia ha poi diffuso la notizia tra i conoscenti, per metterli in guardia. Si è così sparsa la voce e le signore sono state contattate anche dal sindaco. "La mia mamma non è una sprovveduta, è molto attenta – ha spiegato la figlia –. Agli anziani bisogna dirgliele queste cose, delle truffe. Che alcuni si spacciavano per carabinieri l'avevo visto su Facebook e glielo avevo detto".