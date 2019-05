A fuoco gli ex studi di Noi-Tv all'Arancio

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 maggio 2019, 15:22

Ha sfilato per le vie del centro il corteo formato da moltissimi giovani, ma anche adulti che, in occasione del secondo sciopero globale per il clima, hanno voluto ribadire l'importanza di creare politiche ambientali più serie ed efficienti

venerdì, 24 maggio 2019, 14:12

Questa mattina in comune è avvenuta la consegna ufficiale del contributo complessivo di 48 mila 600 euro che quest'anno Lucca Holding attribuisce alle 42 associazioni di volontariato che si prendono cura dei cimiteri di paese

venerdì, 24 maggio 2019, 12:39

Dal 2018 in Toscana c’è una grande novità nelle indagini tra i pazienti ricoverati negli ospedali della Regione. Sono infatti in corso le rilevazioni PREMs (Patient Reported Experience Measures), che permettono di registrare, con un osservatorio permanente, l'esperienza dei pazienti appena usciti dal reparto e le loro impressioni a caldo

venerdì, 24 maggio 2019, 09:58

Ancora calcinacci che cadono in via Fillungo dai palazzi storici. Stamani, verso le 9, alcuni frammenti di intonaco sono piovuti a terra da un cornicione del palazzo posto al civico 71, incrocio con via Buia

venerdì, 24 maggio 2019, 08:44

La Procura della Repubblica di Lucca, avendo emesso il 10 maggio la richiesta di rinvio a giudizio, ha esercitato l’azione penale nel procedimento riguardante il grave infortunio sul lavoro verificatosi nel centro storico di Lucca, all’altezza del Palazzo Pretorio, in occasione dell’imminente festività della “Luminaria”, il 1 settembre 2017

venerdì, 24 maggio 2019, 00:34

Sesto posto per lo studente Andrea Vllhai dell’Istituto Professionale ‘Giorgi’ di Lucca. Lo studente del ‘Giorgi’ ha ottenuto la possibilità di uno stage lavorativo di 20 ore presso un laboratorio partner dell’azienda nella provincia di Lucca più un buono d’acquisto di 300 euro in prodotti Ruthinium