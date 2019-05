Cronaca



sabato, 11 maggio 2019, 18:27

A Lucca... la Protezione Civile bussa alla tua porta: si chiama così l'innovativo progetto, uno dei primi di questo tipo in Italia, promosso dall'amministrazione comunalee dalla Protezione Civile, che avvicinerà i cittadini al Comune e accorcerà le distante tra istituzioni e persone.

Per restare sempre aggiornati, per essere avvisati su un'allerta meteo, per ricevere informazioni di pubblica utilità, per conoscere i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza e, in generale, per creare una grande comunità di persone informate, consapevoli e protette: sono questi gli obiettivi del progetto, presentato stamani (sabato 11), nell'ambito del Festival del Volontariato, dall'assessore comunale Francesco Raspini e dai tanti volontari di Protezione Civile.

Il progetto, di durata biennale, si sviluppa attraverso tre strade complementari: con la presenza fisica e capillare sul territorio dei volontari e dei rappresentanti del Comune, in occasione degli eventi grandi e piccoli che si svolgono a Lucca e degli appuntamenti settimanali o mensili (sagre, fiere, mercati, feste paesane), davanti ai supermercati e ai centri commerciali, nei quartieri, nei paesi e in centro storico per raggiungere quante più persone possibili; oppure con la presenza virtuale, social e comunicativa, soprattutto su Facebook e Telegram. Infine, e questa è la novità principale del progetto, con il contatto diretto tra volontari, amministrazione comunale e singoli cittadini: esattamente come dice il nome dell'iniziativa, infatti, i volontari delle associazioni di Protezione Civile, insieme con il personale comunale, busseranno letteralmente alla porta di ogni famiglia che abita nelle zone a più alto rischio idrogeologico e idraulico del territorio lucchese per un totale di circa 8000 persone da raggiungere direttamente a casa.

Il filo conduttore sarà sempre lo stesso: informare i cittadini, fornire loro strumenti pratici, chiari e di facile comprensione e invitarli a registrarsi sul nuovo portale della Protezione Civile del Comune di Lucca (a questo link: www.comune.lucca.t/infopop), che consentirà loro di restare sempre aggiornati attraverso la classica chiamata a casa o sul cellulare, oppure tramite email, sms, messaggio Facebook o Telegram. Saranno i volontari a guidare le persone nella registrazione durante le uscite pubbliche e le visite a casa; saranno i cittadini in modo autonomo a iscriversi al progetto, attraverso il sito istituzionale del Comune di Lucca o la registrazione al canale Telegram dell'Ente (per entrare a far parte della community è sufficiente scaricare l'applicazione, cercare "Comune di Lucca" e cliccare su "unisciti").

Ma non sarà una comunicazione e un progetto unidirezionale: con "La Protezione Civile bussa alla tua porta", infatti, l'amministrazione comunale ha intenzione, da una parte, di raggiungere le persone e farle sentire parte di una comunità attenta e solidale, e, dall'altra, conta di ricevere con maggiore facilità segnalazioni, criticità o suggerimenti. Il cittadino, direttamente ai volontari che entreranno nella propria casa o grazie al modulo di registrazione online, potrà inoltrare le proprie segnalazioni al personale del Comune, che, a sua volta, le metterà a sistema attraverso un lavoro incrociato da svolgere in sinergia tra Protezione Civile, Polizia Municipale, ufficio lavori pubblici e giunta comunale.