A scuola con la guardia di finanza: al via la 7^ edizione del progetto "Educazione alla legalità economica"

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 27 maggio 2019, 17:23

Ancora un tentativo di sabotaggio questa mattina intorno alle 10.30 all’ospedale “San Luca” di Lucca. Qualcuno ha aperto i rubinetti di un servizio igienico al primo piano - percorso blu, cercando di provocare un nuovo allagamento.

lunedì, 27 maggio 2019, 15:27

Un cittadino lucchese che stava usufruendo della macchina automatica erogatrice dei numeri per la prenotazione agli sportelli si è fortemente innervosito, non riuscendo a ottenere quello che desiderava. Persa totalmente la ragione il 50enne ha iniziato a inveire contro la macchina prendendola a calci e gettandola a terra

domenica, 26 maggio 2019, 22:18

Un singolare incidente è avvenuto questa sera poco dopo le 20 sul viale Carducci in circonvallazione, dove un'automobile, una Ford Focus, si è incredibilmente ribaltata per poi finire nell'aiuola adiacente il campo ex Balilla

domenica, 26 maggio 2019, 20:13

Trovare l’amore correndo sul principale monumento della città? Da oggi si può! Basta correre in senso antiorario se si è una donna single e orario se si è un uomo single.

domenica, 26 maggio 2019, 19:19

Si è svolta sabato 25 maggio la seconda edizione di "Una Marcia in Più", la giornata dedicata allo sport e alla disabilità organizzata da Luccasenzabarriere onlus. Il presidente Domenico Passalacqua traccia un bilancio

domenica, 26 maggio 2019, 10:19

Anche quest’anno torna in piazza la quarta edizione di Lucca Medievale, la due giorni fitta di eventi che trasformerà i giardini fra Porta Sant’Anna e Porta San Donato in un antico villaggio medievale composto da balestrieri, falconieri, armati e artigiani, in programma per l’1 e 2 di giugno