Al Trofeo Ruthinium premiati gli odontotecnici del futuro

giovedì, 23 maggio 2019, 17:51

È già in movimento la macchina preparativa della prossima edizione del luna park che prenderà il via il 24 agosto. Oggi la commissione organizzativa ha fatto un sopralluogo in piazzale don Baroni con gli assessori Valentina Mercanti (attività produttive) e Celestino Marchini (traffico)

giovedì, 23 maggio 2019, 17:16

L'intento dell'amministrazione è quello di restituire la struttura ricettiva alla città, dopo anni di stallo dovuto alla vecchia gestione Aig e al contenzioso che ha portato alla revoca della concessione

giovedì, 23 maggio 2019, 17:15

L'amministrazione comunale ricorda che lunedì 27 maggio inizieranno i lavori Anas sulla SS12 “Variante di ponte a Moriano” per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti. Il cantiere durerà circa un mese, si svilupperà nel tratto della variante compreso tra lo svincolo per Sesto di Moriano e...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:53

Un fine settimana di iniziative, per riportare il fiume al centro della vita della città. Quattro giorni di incontri, laboratori, impegno, musica, iniziative culturali, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del fiume

giovedì, 23 maggio 2019, 10:57

Mercoledì 22 maggio i presidenti o delegati delle CARD, come esponenti del Consiglio Nazionale, si sono ritrovati in Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti a Lucca, dove c’è stato per l’amministrazione comunale il saluto del vice sindaco Giovanni Lemucchi

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:31

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato un intervento di manutenzione sulla Variante di ponte a Moriano (SS12/varB) lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero, nel comune di Lucca, per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti