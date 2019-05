Cronaca



Al via il Festival del Volontariato

giovedì, 9 maggio 2019, 12:51

Apre i battenti domani (venerdì 10 maggio) a Lucca in Piazza Napoleone l'edizione 2019 del Festival Italiano del Volontariato. Fino a domenica 12 maggio la piazza di Lucca sarà animata da convegni e iniziative di animazione insieme alle organizzazioni di volontariato locali e nazionali.



Il via alle 9 con la cerimonia di inaugurazione con l'Alzabandiera, il taglio del nastro e i saluti delle autorità. Alle 10 il primo evento: ci sarà il prete fondatore e presidente della Comunità Progetto sud in Calabria Giacomo Panizza che terrà una lezione sul tema "Volontariato è legalità".



Seguirà un convegno sul tema delle povertà con la sociologa Chiara Saraceno e il responsabile area nazionale di Caritas Francesco Marsico. Spazio anche ai temi della donazione del sangue, con un iniziativa di Avis Toscana, al turismo accessibile, con un convegno in collaborazione con la Fondazione Campus e il Cesvot, al welfare di comunità -sarà presente, tra gli altri, il direttore del Terzo settore del ministero del Lavoro Alessandro Lombardi-. Nel pomeriggio di venerdì focus sul tema dell'integrazione dei migranti con la presenza, fra gli altri, del "medico di Lampedusa" Pietro Bartolo e dell'ex sottosegretario agli interni Domenico Manzione. Alle 18.15 il convegno "Da Lucca a Ventimiglia in bicicletta?" a cura dell'associazione Parco Sant'Anna e la Fiab Versilia.



Spazio anche alla comicità con le iniziative proposte dal Festival della Risata che si terranno all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alle 16 ospiti gli autori di spinoza.it e alle 18 il comico Raul Cremona con Matteo Cesca e Alessio Tagliento.



Il "medico di Lampedusa" Pietro Bartolo, dopo il suo intervento al convegno sui temi dell'immigrazione, presenterà il suo ultimo libro "Le stelle di Lampedusa" in Piazza Napoleone alle 18.30 alla Postazione Radiostar.



Il Festival del Volontariato conta sull'adesione di circa 100 realtà fra sponsor, espositori, enti che collaborano o patrocinano e mediapartners. E' raccontato sui social con hashtag #fdv2019 e #ricucire. Il programma completo e tutte le informazioni sul sito www.festivalvolontariato.it.