Cronaca



Amur Lu, trovare l’amore correndo sulle mura

domenica, 26 maggio 2019, 20:13

di giulia del chiaro

Trovare l’amore correndo sul principale monumento della città? Da oggi si può! Basta correre in senso antiorario se si è una donna single e orario se si è un uomo single. In un mondo in cui app e programmi tv – studiati allo scopo – sono, sempre più spesso, la miccia che innesca storie d’amore, anche le mura di Lucca diventano una palestra all’aperto in stile Meetic in cui chiunque, seguendo alcune semplici regole, può fare conoscenze e trovare – chissà! – l’anima gemella.

“Fai un giro e cerca in chi ti corre incontro”: questo si legge sui cartelli che sono comparsi questa mattina sulle mura. L’invito, rivolto ai single, prosegue chiedendo alle donne, in cerca di una relazione, di percorrere le mura in senso antiorario e agli uomini, nella stessa situazione sentimentale, di farlo in senso orario. Una richiesta anche alle persone sentimentalmente occupate: “quelle impegnate facciano il giro inverso perfavore”.

Un’iniziativa inaspettata che ha attirato subito l’attenzione di alcuni cittadini che, incuriositi dai cartelli affissi lungo le mura urbane, hanno postato la foto sul gruppo Facebook “sei lucchese se…” diffondendo la notizia e ricevendo i più svariati commenti da “meglio dei siti d’incontri” alla domanda “ma gli sposati in cerca di single come si muovono? A zig zag?”

Creato, solo due giorni fa, anche un profilo Instagram dedicato all’iniziativa (amur_lu) da cui gli ideatori del “gioco” – come lo chiamano in un post – invitano uomini e donne a partecipare e a pubblicare foto sulle mura con il tag @amur_lu o #amur_lu.

Un’iniziativa pro amore e social la cui capacità attrattiva potrà essere verificata solo nei prossimi giorni dato che, il maltempo di questa domenica, di sicuro non ha aiutato il lancio dell’idea.