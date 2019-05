Cronaca



Arredi solidali, successo dell'iniziativa della Perini e del Cnv

venerdì, 31 maggio 2019, 10:26

Sono 250 gli arredi donati alle associazioni di volontariato grazie al progetto "Arredi solidali" lanciato a Natale scorso dalla Fabio Perini SpA e dal Centro Nazionale per il Volontariato. Tutti complementi in ottimo stato che fino a pochi mesi fa riempivano gli uffici della Fabio Perini SpA e adesso sono utilizzati nelle sedi delle associazioni: circa 40 realtà della provincia di Lucca hanno aderito all'iniziativa e ritirato il materiale di cui avevano bisogno. In totale sono state donate a "nuova vita" circa 130 sedie, 40 poltroncine, 40 fra scrivanie e cassettiere e altrettanti tavoli mensa. Il Cnv ricorda che è ancora possibile ottenere le scrivanie, mentre gli altri mobili sono terminati, e tutte le associazioni interessate possono mettersi in contatto con il Centro per visionare e ritirarle, scrivendo a arredisolidali@centrovolontariato.net o telefonando allo 0583419500. Le associazioni e il Centro Nazionale per il Volontariato ringraziano la Fabio Perini SpA, e in particolare l'amministratore Oswaldo Cruz, per la sensibilità e la generosità dimostrata, nonché l'azienda Allestend che ha messo a disposizione una porzione di magazzino per stoccare gli arredi.