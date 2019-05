Asta benefica a favore di Anffas Lucca e Lucchese

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 16 maggio 2019, 12:16

Questa notte, intorno alle 3:30, una macchina è precipitata sull'argine del Serchio, nei pressi di Ponte San Pietro. Per fortuna la vegetazione ha impedito all'automobilista di finire in acqua. La donna che era al volante non ha riportato lesioni, ma è stata trovata in stato di evidente ubriachezza, con un...

giovedì, 16 maggio 2019, 12:09

Il cantiere, che aprirà alla fine di maggio e andrà avanti per circa un mese, si svilupperà nel tratto della variante compreso tra lo svincolo per Sesto di Moriano e l'immissione sulla statale del Brennero, dopo il ponte sul Serchio in località Vinchiana

giovedì, 16 maggio 2019, 08:53

Soddisfazione nella sezione ANMIG di Lucca per la riconferma del presidente della sezione Gino Franchi nel Comitato Centrale e per l'elezione a sindaco revisore effettivo di Vito Paolo Bardini. L'A.N.M.I.G di Lucca augura pertanto a entrambi un proficuo lavoro

mercoledì, 15 maggio 2019, 13:22

Si è tenuta mercoledì 15 maggio, alle 10.30, in Piazza Napoleone a Lucca, la conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione sulla disabilità promossa da CTT nord in collaborazione con ANMIL e UICI

mercoledì, 15 maggio 2019, 13:08

Si basa principalmente sul recupero di elementi esistenti lo studio di fattibilità per il restauro e la valorizzazione delle mura urbane di Lucca approvato ieri dalla giunta comunale, che utilizzerà il finanziamento di 2 milioni di euro ottenuti da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali

mercoledì, 15 maggio 2019, 11:55

Uno studio comparativo, portato avanti da tre professioniste dell’ospedale “San Luca” e già accettato da importanti congressi nazionali ed internazionali, dimostra che una nuova tecnica utilizzata dalla Radioterapia di Lucca per il trattamento delle donne operate di carcinoma mammario sinistro permette di ridurre il rischio di tossicità nei confronti di...