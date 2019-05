Cronaca



Auto si ribalta e finisce all'ingresso del sottopasso

domenica, 26 maggio 2019, 22:18

Un singolare incidente è avvenuto questa sera poco dopo le 20 sul viale Carducci in circonvallazione, dove un'automobile, una Ford Focus, si è incredibilmente ribaltata per poi finire nell'aiuola adiacente il campo ex Balilla, e precisamente proprio all'imbocco del sottopasso pedonale lato mura.

La vettura infatti, secondo la situazione in cui si sono trovati i soccorritori, sarebbe uscita fuori strada, ribaltandosi completamente per poi sfondare le ringhiere metalliche sempre del sottopasso per poi fermarsi proprio al suo ingresso.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, assieme all'auto medica del 118 e l'ambulanza della croce di Lucca per poi soccorrere il conducente e trasferirlo al pronto soccorso del San Luca. Alla polizia municipale poi il compito di ricostruire le cause dell'accaduto.