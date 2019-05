Cronaca



Cade intonaco in centro, intervengono i vigili

venerdì, 24 maggio 2019, 09:58

È in corso un intervento dei vigili del fuoco in centro storico, all'angolo tra via Buia e via Fillungo, per la caduta di alcuni pezzi di cornicione da un palazzo. Sul posto è presente anche la polizia.



Notizia in aggiornamento