Cronaca



CARD, rinnovate cariche nazionali in comune a Lucca

giovedì, 23 maggio 2019, 10:57

La Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto (CARD) organizza, da giovedì 23 a sabato 25 maggio, al Palazzo dei Congressi di Pisa il suo 17° Congresso Nazionale dal titolo “Il distretto e i modelli innovativi di rete per la cronicità e la fragilità: esperienze a confronto”, che quest’anno riveste anche il ruolo di quinta Conferenza Nazionale delle Cure Domiciliari.

La CARD ha scelto la Toscana per questo importante momento di confronto, dopo i prolifici congressi di Napoli, Bologna e Bari, volendo porre l’accento sulle cure territoriali e domiciliari e sul welfare di comunità.

I lavori del congresso, realizzato con il patrocinio di Asl Toscana nord ovest, Università di Pisa, AGENAs, FIASO, ANMDO, SIPS, ANSPI e AIC, vengono aperti da due tavole rotonde nelle quali, con la partecipazione di esperti del settore, viene fatto il punto sui distretti e sul governo sociosanitario e sulle cure domiciliari.

Sono previste una notevole partecipazione di operatori dei servizi territoriali (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione) ed una qualificata presenza di relatori di caratura regionale, nazionale ed internazionale (due gli ospiti stranieri).

L’attenzione e l’interesse del congresso sono incentrate in particolare sull’importanza del distretto e dei sistemi sociosanitari per l’individuazione, la valutazione, la presa in carico, la gestione e la cura appropriata, anche a domicilio, dei soggetti fragili ed affetti da patologie “long term”, ponendo l’accento sull’importanza dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) e sui Programmi di Cura/Assistenza Personalizzati (PAI).

Mercoledì 22 maggio i presidenti o delegati delle CARD, come esponenti del Consiglio Nazionale, si sono ritrovati in Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti a Lucca, dove c’è stato per l’amministrazione comunale il saluto del vice sindaco Giovanni Lemucchi.

Un sincero ringraziamento è stato rivolto da CARD al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, al suo staff ed alla consigliera con delega alla sanità Cristina Petretti per la concessione degli spazi.

I rappresentanti di CARD hanno quindi firmato davanti al notaio il rinnovo dello statuto societario e definito il rinnovo delle cariche nazionali per il prossimo biennio.

E’ stato confermato come presidente Gennaro Volpe, presidente di CARD Campania, che sarà coadiuvato dai due vicepresidenti Rosa Borgia, presidente di CARD Abruzzo, e Luciano Pletti, presidente di CARD Friuli Venezia Giulia.

Agli eletti vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio Nazionale composto da:

Gennaro Volpe - CARD Campania;

Rosa Borgia - CARD Abruzzo (sostituita da Renato Liso);

Luciano Pletti - CARD FVG;

Gilberto Gentili - CARD Marche;

Luigi Rossi - CARD Toscana (direttore Zona Distretto Piana di Lucca Asl Toscana nord ovest);

Emanuele Ciotti - CARD Emilia Romagna (sostituito da Concetta Randazzo);

Federica Duò - CARD Valle d’Aosta;

Alfredo Notargiacomo - CARD Umbria;

Paolina di Bari - CARD Piemonte (sostituita da Luigi Barbero);

Enzo Gigantelli - CARD Puglia;

Massimo Defino - CARD Basilicata;

Saverio Chirchiglia - CARD Lombardia;

Stefano Vianello - CARD Veneto;

Rosario Mete - CARD Lazio;

Marino Migazzi - CARD Trentino Alto Adige;

Anna Manconi - CARD Sardegna;

Antonio Perri - CARD Calabria;

Anselmo Madeddu - Sicilia;

Luigi Macchi CARD – Liguria.