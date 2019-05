Cronaca



Caso del rene asportato per errore: chiesti un anno e cinque mesi per i medici imputati

lunedì, 20 maggio 2019, 15:04

di barbara ghiselli

La sentenza per il caso del rene sano asportato per errore, al posto di quello intaccato dal tumore, è stata rinviata a lunedì 10 giugno alle 9.30 quindi, ad oggi, sulla vicenda di Guido Dal Porto, 58enne vittima di un episodio di malasanità salito alla ribalta delle cronache nazionali, non è ancora possibile mettere la parola 'fine'.

Il fatto risale a più di tre anni fa e precisamente al 14 aprile del 2016 quando Dal Porto dovette essere operato all'ospedale San Luca perché il rene sinistro era intaccato da un tumore. Le cose però non andarono come avrebbero dovuto e al termine della nefrectomia totale (asportazione di un rene) Dal Porto si ritrovò senza il rene sano (il destro) anziché l'altro e da quel momento vive un vero e proprio calvario, infatti, convive con il rischio dialisi sempre presente e con la paura che gli esami, a cui si sottopone regolarmente, possano fornire un responso nefasto. Dal Porto, in seguito al suddetto errore, fu sottoposto a un'altra operazione e nel giugno 2016 all'ospedale Versilia gli venne tolta la parte malata del rene sinistro e lasciata la parte sana.

Fino ad oggi Dal Porto ha ricevuto come provvisionale, un anno fa e mezzo fa, una somma di 100 mila euro stanziati dalla Regione. Il processo vede imputati i tre medici accusati dal pm, dottoressa Elena Leone, di lesioni personali gravissime, aggravate da colpa medica: Claudia Gianni, medico radiologo che aveva refertato la Tac, commettendo un errore materiale con scambio del lato destro per il sinistro; Stefano Torcigliani, medico urologo che effettuò l'intervento chirurgico e Giuseppe Silvestri, urologo di Pescia, che era il secondo operatore in sala.

L'avvocato di Dal Porto, Veronica Nelli, ha chiesto come risarcimento per i danni morali, materiali, biologici, patrimoniali e lavorativi un milione e 500 mila euro (da cui vanno tolti i 100 mila euro versati come anticipo dalla Regione) mentre l'avvocato di parte civile Simona Baccelli ha chiesto per ciascuno dei tre assistiti (la moglie e i due figli di Dal Porto) 100 mila euro.

Durante l'udienza odierna del processo, la pm, dottoressa Elena Leone, ha formulato, davanti al giudice Stefano Billet, la richiesta di cinque mesi per la radiologa Claudia Gianni e di sei mesi ciascuno per i due urologi, Stefano Torcigliani e Giuseppe Silvestri. Poi la parola è toccata all'avvocato Marco Meoli in difesa dell'Asl e agli avvocati difensori dei tre imputati: Carlo Di Bugno in difesa della dottoressa Claudia Gianni, Giovanni Giovannelli per il dottor Giuseppe Silvestri ed Enrico Marzaduri per Stefano Torcigliani. Gli avvocati hanno chiesto per ciascuno dei loro assistiti l'assoluzione e Marzaduri ha chiesto in subordine un'ulteriore perizia che possa dimostrare o meno se con un ureteroscopio flessibile si sarebbe potuti arrivare ai 63 centimetri e vedere dove era presente la lesione del Dal Porto.

Fuori dal tribunale Dal Porto, amareggiato e teso per il rinvio della sentenza ha precisato di non avere mai ricevuto offerte scritte da parte dell'Asl ma "solo chiacchiere e niente più".