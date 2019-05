Cronaca



Chiusura del Brennero a Cerasomma per lavori di Rfi sui binari

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:54

La Provincia di Lucca ricorda che dalle ore 22.00 di venerdì 24 maggio alle 12 di lunedì 27 maggio sarà completamente interdetta al transito la strada regionale n. 12 del Brennero al km 16+850 in località Cerasomma (Lucca) per lavori di manutenzione alla linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Pisa.

L'arteria stradale già dallo scorso 13 maggio ha in vigore delle limitazioni al transito che sono state attuate nelle ore notturne (dalle 22 alle 6.00) per predisporre gli interventi programmati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Dalla sera di lunedì 27 maggio ritornerà in vigore la chiusura notturna (dalle 22 alle 6.00) prevista fino a sabato 8 giugno.

Il provvedimento autorizzativo ai lavori firmato dalla Provincia di Lucca si è reso necessario a seguito della richiesta di RFI per interventi di manutenzione al binario ferroviario, nonché alla pavimentazione stradale in prossimità del passaggio a livello di Cerasomma posto al km 50+165 della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Pisa.

La ditta incaricata dei lavori ha provveduto ad installare la segnaletica stradale per le deviazioni del transito. Il percorso alternativo per aggirare il cantiere, infatti, è la via di Cerasomma che ha come unica limitazione l'altezza a 3,50 metri per i mezzi pesanti a causa del sottopasso autostradale. Nessuna ripercussione a seguito dell'ordinanza per i bus del Trasporto pubblico locale.