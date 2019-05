Cronaca



Cimitero di Sant'Anna: si affida la progettazione per il restauro delle arcate monumentali lato nord

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:02

Prosegue l'opera di restauro e messa in sicurezza del cimitero monumentale di Sant'Anna.

In questi giorni è stato affidato allo studio Regoli di architettura e ingegneria la redazione del progetto definitivo ed esecutivo che, per un importo di 320.000 euro, riguarderà il consolidamento strutturale e la manutenzione straordinaria di una porzione del tetto delle arcate monumentali del lato nord del camposanto.

L'intervento è stato inserito dall'amministrazione comunale nel programma triennale delle opere pubbliche e, una volta redatto il progetto che dovrà avere il via libera da parte della Soprintenza essendo un edificio sottoposto a vincolo, si procederà rapidamente alla fase di gara, per poter effettuare i lavori entro quest'anno.

In questo modo l'amministrazione comunale dà seguito all'opera di restauro e messa in sicurezza che ha iniziato nel 2017 con un primo massiccio intervento alle arcate monumentali del lato sud, investendo 500.000 per rendere completamente agibile questa porzione del cimitero.

In totale per restaurare il cimitero monumentale e renderlo completamente agibile servono circa 6 milioni di euro, un importo molto elevato che ha spinto l'amministrazione comunale a suddividere i lavori in più lotti, in modo da dilazionare la spesa in diversi anni e riaprire alla fruizione dei cittadini, in maniera graduale, le varie zone interdette per problemi di sicurezza. Nei prossimi anni questo proposito si prevede di investire altri 920.000 euro: 510.000 euro nel 2020 e 410.00 euro nel 2021.