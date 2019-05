Cronaca



Consegnato il contributo alle 42 associazioni che si prendono cura dei 72 cimiteri del comune di Lucca

venerdì, 24 maggio 2019, 14:12

Questa mattina in comune è avvenuta la consegna ufficiale del contributo complessivo di 48 mila 600 euro che quest'anno Lucca Holding attribuisce alle 42 associazioni di volontariato che si prendono cura dei cimiteri di paese. Un'attività, questa, che va avanti da oltre 15 anni e che consente di mantenere ordinati e puliti i 72 camposanti sparsi su tutto il territorio comunale. Le associazioni coinvolte si occupano infatti di effettuare la manutenzione del verde e di altri piccoli interventi, oltre ad assicurare la vigilanza quotidiana dei luoghi.

A consegnare l'assegno ai rappresentanti delle associazioni stamani erano presenti il sindaco, l'amministratore unico di Lucca Holding Servizi Luca Bilancioni e il dirigente del settore Massimo Saponaro. E' stata questa l'occasione per fare il punto sulle singole realtà cimiteriali e per ringraziare i volontari per la loro preziosa collaborazione.

Queste le associazioni coinvolte nei vari paesi: la Biribaola, la Compagnia di Maria Santissima del Rosario di Aquilea, il Comitato paesano di Arsina, il circolo CTG di Balbano, il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Ponte del Giglio e quello di Carignano, CRC di Castiglioncello, Insieme per Cerasomma, Amici di Chiatri, il Gruppo Fratres di San Pancrazio, l'associazione per Deccio, la Confraternita di San Rocco e San Sebastiano di Farneta, il comitato civico di Gattaiola, la Confraternita di Santo Stefano di Gugliano, Insieme per Maggiano 2007, la Confraternita di San Ginese, Donatori di Sangue di Massa Pisana, Confraternita di Sant'Andrea di Mastiano, Compagnia del Crocifisso di Meati, Compagnia del Santissimo Sacramento di Montuolo, la parrocchia di San Michele Arcangelo di Mugnano, la Croce Verde di Ponte a Moriano, i Donatori di Sangue di Ponte del Giglio, la Pro loco dell'Oltreserchio, il comitato Ombreglio di Brancoli, la compagnia della Santissima Annunziata di Palmata, il gruppo Amici Piazza di Brancoli, la Confraternita Maria Addolorata di Piazzano, la compagnia dell'Assunta- parrocchia di Picciorana, i Donatori di Sangue di Santa Maria del Giudice, il Gruppo Fratres del Morianese, di Massa Pisana e di San Pancrazio, la Confraternita di San Biagio- parrocchia di San Vito, il circolo Anspi Sant'Andrea, l'associazione per la cura del cimitero di Sorbano del Vescovo, la Compagnia del Santissimo Nome di Gesù della Santissima Annunziata, il GS Fulgor di Stabbiano, i Donatori di Sangue di Tempagnano, il comitato paesano di Torre, i Donatori di Sangue di Massa Pisana, compagnia della Santissima Trinità di Brancoli, parrocchia di Ponte San Pietro, i Donatori di Sangue di Massa Pisana, la compagnia del Santissimo Sacramento di Sant'Alessio, la compagnia del soccorso comitato pro cimitero di San Cassiano a Vico, compagnia della Santissima Trinità San Giusto di Brancoli, Confraternita Maria Addolorata di San Macario, parrocchia di Santa Maria a Colle, compagnia della Santissima Trinità di Vinchaina.