Deve scontare sette anni di reclusione per spaccio: arrestato 74enne

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:18

Nella mattinata di oggi, nel corso di uno specifico servizio predisposto ed eseguito dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Lucca, è stato rintracciato ed arrestato nei pressi del suo domicilio di Viareggio un cittadino italiano, di 74 anni, con precedenti, poiché colpito da una ordinanza di carcerazione emessa dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Lucca. L'uomo è stato condannato con sentenza definitiva in quanto ritenuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio commesso sul territorio lucchese tra dicembre 2001 e maggio 2002. Lo stesso, infatti, era già stato indagato dai carabinieri della compagnia di Lucca nell'ambito dell'operazione antidroga denominata "No Parking" condotta dai militari dell'arma nel 2002 e che aveva visto il coinvolgimento, oltre all'arrestato, di altre otto persone, tutte ritenute responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato al carcere di Lucca.