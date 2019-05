Cronaca



Era senza patente il marocchino che ha seminato il panico in città

venerdì, 10 maggio 2019, 11:09

Rintracciato ieri pomeriggio il marocchino che si era reso protagonista di due incidenti in centro storico e che poi si era dato alla fuga, grazie alla collaborazione tra le volanti della polizia e le pattuglie della municipale.



Il soggetto, T.N. di 20 anni, marocchino regolare, ma privo di patente di guida, aveva dapprima causato un incidente nei pressi di Porta San Pietro, per poi darsi alla fuga e investire (per fortuna senza gravi conseguenze) una signora con un passeggino in piazza Bernardini, proseguendo la sua fuga in via del Suffragio.

Le sale operative della questura e della polizia municipale hanno subito diramato la nota di ricerca dell’autovettura, che è stata rintracciata pochi minuti dopo dalle volanti in viale Castracani.

Grazie all’opera della polizia municipale, che ha proceduto ai rilievi, è stato possibile attribuire con certezza la responsabilità degli incidenti a tale conducente, accompagnato da una donna italiana, proprietaria dell’auto.



I due si sono anche scambiati il posto alla guida dell'auto, in due occasioni, ma ciò non è sfuggito alle pattuglie intervenute.



Il soggetto extracomunitario, che sarà denunciato per omissione di soccorso, è stato sanzionato per guida senza patente, è stato applicato il fermo amministrativo all'autovettura e le vittime degli incidenti potranno rivalersi per il risarcimento dei danni subiti.