Cronaca



Frontale nella notte, grave uomo di 40 anni

domenica, 5 maggio 2019, 09:41

di gabriele muratori

Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto questa notte poco dopo le tre, dove un uomo di 40 anni di origine straniera è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto in via Dante Alighieri, nei pressi dell'incrocio con la via Arrighi. Un impatto violento, tra un furgone trasporto persone ed un Ape piaggio, che ha provocato il ribaltamento di quest'ultima su di un fianco a seguito dell'urto.



Allertati subito i soccorsi, sono intervenute immediatamente sia l'auto medica del 118, sia l'ambulanza della Misericordia di Lucca, oltre a due pattuglie della polizia ed una squadra dei vigili del fuoco.



Giunti sul posto, i pompieri si sono subito adoperati per estrarre il conducente dell'ape dalle lamiere contorte, per poi affidarlo ai sanitari. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, e vista la vicinanza dell'ospedale, è stato velocemente trasportato in pronto soccorso per il grave trauma cranico e per lo stato di incoscienza. Più fortunato invece il conducente del taxi, pare condotto poi in pronto soccorso per accertamenti.



La strada è rimasta bloccata per alcune ore per permettere alla polizia stradale di ricostruire le dinamiche dell'incidente.