Fuggono con l'auto dopo aver seminato il panico in centro

giovedì, 9 maggio 2019, 21:01

Poteva andare molto, ma molto peggio. Oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, subito dentro Porta San Pietro, un'auto, una Dacia Duster di colore blu (nella foto) proveniente da via San Girolamo, al semaforo verde ha svoltato repentinamente a sinistra rischiando di travolgere alcuni pedoni e tagliando la strada a una Bmw che proveniva da Corso Garibaldi e che è stata colpita sulla parte anteriore.

Invece di fermarsi, il conducente della Dacia Duster si è dato alla fuga costeggiando le mura, superando il varco telematico e procedendo fino a piazza della Colonna Mozza e in via S. Croce. All'inseguimento il proprietario della Bmw danneggiata che ha raggiunto la Dacia in piazza Bernardini, proprio di fronte alla sede del Monte dei Paschi di Siena.

Alla guida della Dacia Duster un immigrato di origini maghrebine il quale ha messo l'auto nel posto riservato ai disabili mentre la Bmw gli si è attaccata dietro per non farlo più uscire. L'extracomunitario è uscito dall'abitacolo insieme alla donna che aveva a fianco, una italiana, e ha preso a inveire con il proprietario della Bmw andandogli sul viso e cercando lo scontro fisico.

L'autista della Bmw ha chiesto l'intervento dei vigili urbani, ma, in attesa del loro arrivo, l'italiana che era insieme al maghrebino ha cominciato a lamentarsi dicendo che era incinta e che rischiava di abortire e che non le si poteva impedire di uscire con l'auto. A quel punto, per evitare problemi maggiori e dopo aver annotato il numero di targa, la Bmw si è spostata lasciando lo spazio per la manovra alla Dacia.

E' a questo punto che è accaduto l'incredibile: al posto di guida si è seduta la donna la quale, zigzagando, ha finito per centrare in pieno il passeggino su cui si trovava un bambino facente parte di una famiglia lucchese abitante nel centro storico che si trovava lì per caso. Il passeggino è finito contro una delle auto in sosta sulla piazza, ma per fortuna senza conseguenze per il piccolo visto che la Dacia viaggiava a bassa velocità.

A quel punto si è nuovamente scatenato il pandemonio con urla e grida e l'immigrato, per non restare coinvolto in una eventuale denuncia, è passato al posto guida e si è dato alla fuga.

Poco dopo sono arrivati sia una pattuglia della polizia municipale sia una Volante della polizia. Sia il proprietario della Bmw sia la mamma del piccolo sul passeggino hanno presentato denuncia contro ignoti.

Con il numero di targa sono scattati, immediati, gli accertamenti. Non si sa se l'auto era stata rubata né se l'immigrato aveva i documenti di guida in regola, fatto sta che non si spiegherebbe, altrimenti, la fuga immediata senza prestare soccorso o attendere per fornire i propri dati alle autorità.