Furti in un supermercato del centro storico: due denunciati

giovedì, 9 maggio 2019, 12:16

Dopo la denuncia di furto presentata dalla direttrice di un supermercato del centro storico, gli agenti del nucleo sicurezza urbana della polizia municipale di Lucca sono intervenuti nell'attività commerciale per esaminare i filmati di videosorveglianza interna che avevano registrato i fatti. Grazie alla quotidiana attività sul territorio e alla conoscenza di soggetti già noti alle forze dell'ordine gli agenti hanno riconosciuto come uno degli autori del furto un italiano di 63 anni con precedenti. Un altro ventenne di nazionalità gambiana, ripreso dalle telecamere mentre sottraeva merce, è stato invece rintracciato in una zona dove sono soliti ritrovarsi cittadini extracomunitari; nel corso del controllo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Entrambi i soggetti sono stati denunciati per furto aggravato e il cittadino gambiano è stato segnalato per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.