Grande successo per il primo corso internazionale sulle malformazioni toraciche

sabato, 11 maggio 2019, 18:34

Grande successo per il primo corso internazionale sulle malformazioni toraciche, svoltosi nell'auditorium di San Micheletto e promosso dall'associazione PEctusCAre onlus, presieduta dalla pediatra Alessia Bertocchini.

I maggiori chirurghi pediatrici e toracici del mondo si sono dati appuntamento a Lucca per confrontarsi e formare gli specialisti su queste particolari malformazioni, alcune delle quali piuttosto frequenti. L'aggiornamento, la formazione sul campo, l'innovazione sono temi che rientrano perfettamente nella mission di PEctusCAre, organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata con l'obiettivo di implementare la qualità di cura dei pazienti affetti da Malformazioni della Parete Toracica Anteriore (MPTA). L'associazione sostiene infatti percorsi integrativi alla cura ospedaliera dei pazienti, tramite tutta una serie di attività di informazione, formazione, ricerca e sviluppo e attraverso la promozione delle innovazioni tecnologiche che abbiano rilievo sul piano terapeutico, l'individuazione e il consolidamento di percorsi terapeutici adeguati, l'incremento di una rete di specialisti in ambito nazionale e internazionale.