Cronaca



Il gesto di carità per l’ingresso del vescovo Paolo

giovedì, 2 maggio 2019, 12:19

In occasione dell’ingresso del vescovo Paolo il Consiglio dei Vicari Zonali della Diocesi ha ritenuto importante caratterizzare la giornata con un gesto di carità fraterna. Viene quindi proposto un gesto di attenzione comunitaria verso le famiglie più bisognose e verso i bambini e i giovani di questi nuclei familiari che si trovano in situazioni di difficoltà e vedono, per questo ridotte le proprie possibilità di crescita educativa e culturale.

Domenica 12 maggio, quando vescovo Paolo inizierà il suo ministero episcopale nell’Arcidiocesi di Lucca, le raccolte offerte durante le celebrazioni saranno devolute a sostegno delle famiglie fragili e per il contrasto della povertà educativa dei bambini e degli adolescenti.

Come viene riportato nel rapporto della Caritas Italiana del 2018, “Povertà in attesa”, il numero dei poveri assoluti (cioè persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso) continua ad aumentare, passando da 4 milioni 700mila del 2016 a 5 milioni 58mila del 2017. Dagli anni pre-crisi ad oggi il numero dei poveri è aumentato del 182% e, sempre dal rapporto Caritas, emerge come l’istruzione rappresenti uno dei fattori che più influiscono sulla condizione di povertà.

Per i bambini, povertà significa esclusione sociale e diminuite possibilità di formazione, di coltivare i propri talenti e crescere le proprie potenzialità. Da qui nasce la scelta del gesto di carità indicato per il 12 maggio.

Con il progetto diocesano “Piccoli punti di vista” si pone l’obiettivo di sostenere i bambini in percorsi di affrancamento alla povertà. Il percorso agisce attraverso borse di studio, intese come supporto per l’acquisto di materiali didattici, abbonamenti per i mezzi pubblici e per raggiungere le scuole; accesso pieno alle cure mediche con il sostegno alle famiglie con bambini malati e, infine, accesso allo sport, alla musica e alla socializzazione attraverso il sostegno per permettere di frequentare occasioni socializzanti e di accrescimento culturale.

Contemporaneamente, il progetto si rivolge anche agli adolescenti e ai giovani in cerca di occupazione attraverso il sostegno a percorsi di formazione professionale e sostegno per esperienze formative.

Sarà importante dunque partecipare alla realizzazione di questo percorso che potrà offrire nuove e concrete possibilità a famiglie e giovani della diocesi.

Riepilogo orari giornata del 12 maggio

Entro le ore 14 Ritrovo alla Chiesa di Capannori per tutti coloro che vorranno accompagnare Vescovo Paolo lungo la via Francigena fino alla Cattedrale di San Martino. Ore 14.45 Inizio del Cammino. Percorso: via Carlo Piaggia, via di Ghello, via dell’immagine Farnocchia, via Vecchia Romana, via dei Paladini, via Romana, via di Tiglio, viale Cadorna. Ore 16 Arrivo al santuario di Santa Gemma (loc. Arancio) per una sosta e per un momento di preghiera. Ore 17 Vescovo Paolo, insieme ai pellegrini, riprende il cammino. Percorso: attraversamento rotonda davanti a Porta Elisa, via Elisa, via Santa Croce, via Cenami. Ore 17.30 Saluto del vescovo alle autorità civili e militari in piazza San Giovanni. Ore 18 Celebrazione in Cattedrale San Martino per inizio ministero episcopale Vescovo Paolo. Al termine della celebrazione Apericena ai “pratini” di piazzale Arrigoni (dietro la cattedrale) per un momento di fraternità e reciproca conoscenza.