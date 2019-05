Cronaca



Il giorno del vescovo Paolo

domenica, 12 maggio 2019, 10:51

Chiesa di Lucca in fermento per l'ingresso ufficiale del vescovo Paolo Giulietti, 55 anni, alla guida della diocesi. Il vescovo arriverà alle cattedrale di San Martino alle 18, dopo un pellegrinaggio a piedi che lo vedrà fare tappa anche al Santuario di Santa Gemma Galgani all'Arancio.



Nato il primo gennaio 1964, dopo la maturità classica, monsignor Giulietti, si laurea in teologia all'Istituto Teologico di Assisi e ottiene anche la licenza in teologia pastorale con specializzazione in Pastorale Giovanile al dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica dell'Università Pontificia Salesiana. Da qui inizia il percorso ecclesiastico come alunno del Pontificio Seminario Regionale Umbro "Pio XI". L'ordinazione diaconale avviene nel 1990 mentre il 1991 è l'anno della sua ordinazione presbiterale nella Cattedrale di San Lorenzo di Perugia. Nominato cappellano di Sua Sanità nel 2005, nel 2014, diventa vescovo titolare di Termini Imerese e ausiliare di Perugia-Città della Pieve.



Tra gli anni '90 e i primi anni 2000 ricopre diversi incarichi ecclesiali. È stato collaboratore della Parrocchia di San Sisto di Perugia (1990 – 1995), direttore dell'Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile del Settore Giovani di Azione Cattolica e dell'ACR (1995 – 2001). Dal 1995 al 1997 ha ricoperto il ruolo di docente incaricato di Metodologia e Didattica dell'insegnamento della Religione Cattolica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi mentre, dal '96 al 2001 è stato incaricato regionale per la Pastorale Giovanile dell'Umbria. Negli stessi anni ha avuto il ruolo di assistente del gruppo FUCI di Perugia e, in seguito, dal '97 al 2001, assistente spirituale della Comunità di accoglienza per detenuti "San Giuseppe Cafasso" della Caritas di Perugia.

Il percorso di incarichi ecclesiali prosegue poi con il ruolo di responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile dal 2001 al 2007, anno in cui inizia il servizio come parroco delle parrocchie di Ponte San Giovanni, Pieve di Campo e Balanzano nell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, oltre che come moderatore dell'Unità pastorale 14. In seguito, dal 2011 al 2012 è amministratore parrocchiale delle parrocchie di Canneto, Capocavallo, Cenerente, Pantano e Prugneto (Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve). Dal 2013 al 2014 è amministratore parrocchiale delle parrocchie di Ponte Valleceppi e Pretola (Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve).



Numerosi anche gli incarichi ecclesiali ricoperti fino ad oggi. Dal 1996 è assistente spirituale della Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia, dal 2001 è inoltre presidente dell'associazione "Hope". Dal 2012 è anche componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù e, dal 2015, componente della Commissione episcopale per l'educazione, la scuola e l'università. È stato anche presidente dell'Associazione dei musei ecclesiastici dell'Umbria (dal 2016), delegato per le Comunicazioni sociali della CEU e direttore editoriale de La Voce e Umbria Radio (dal 2017) e segretario della Conferenza Episcopale Umbra (dal 2017).



Da ottobre 2018 è stato amministratore parrocchiale dell'Unità Pastorale di Ponte San Giovanni e vicario generale dell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve.