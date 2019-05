Cronaca



Il vescovo Paolo ringrazia per l'accoglienza: "Un bel segno"

lunedì, 13 maggio 2019, 14:22

di eliseo biancalana

Si prenderà un anno di tempo per studiare la diocesi, ma non sarà un amministratore dell'esistente. Il giorno dopo il suo ingresso ufficiale, il vescovo Paolo Giulietti ha incontrato la stampa per ringraziare per la calorosa accoglienza ricevuta e rispondere alle domande dei giornalisti.

L'arcivescovo si è mostrato soddisfatto di come si è svolto ieri il suo ingresso. "Tutto ben preparato, secondo me come doveva essere" ha affermato. Monsignor Giulietti si è detto colpito nel vedere tante persone andargli incontro lungo il percorso per salutarlo. "Penso sia un bel segno" è stata la sua considerazione. Il pellegrinaggio è partito da Siena. "Avevo bisogno di un periodo di stacco dalla vita di Perugia (diocesi di provenienza del vescovo ndr)" ha spiegato. Ma c'era anche la volontà di vedere come è fatta la via Francigena. "È una via percorsa da un numero interessante di persone ma con due problemi grossi – ha sostenuto –: il primo è che la gente non va più a Roma e l'altra cosa è che deve essere incrementato l'impegno per la manutenzione". Il vescovo ha comunque definito il percorso "una via bellissima" e ha riscontrato la presenza di una rete di ostelli e di strutture ricettive efficiente.

Lungo il cammino, il vescovo ha dedicato il suo tempo all'approfondimento della chiesa lucchese. "Camminavo il mattino e studiavo il pomeriggio – ha spiegato –. Però devo ancora imparare molto". Monsignor Giulietti ha detto che dedicherà il suo primo anno di mandato alla conoscenza della realtà diocesana, da lui definita "una diocesi federale", data la sua eterogeneità che comprende la pianura, la montagna e il mare. Il vescovo ha espresso apprezzamento sul lavoro svolto dal predecessore, monsignor Italo Castellani. "Mi aspetto di continuare il cammino intrapreso" ha sostenuto. Da qui a giugno sono già in programma incontri con le diverse realtà diocesane. Il vescovo ha comunque ribadito che non sarà un "amministratore dell'esistente", come ha scritto in un messaggio alla diocesi. "In tutta la chiesa d'Italia c'è un cammino di rinnovamento che ci interpella tutti" ha spiegato.

Monsignor Giulietti pone poi particolare attenzione ai giovani, sulla scia di quanto indicato da Papa Francesco nella Christus vivit. "Quando si perde un giovane, abbiamo perso tutti" ha spiegato il vescovo, che ha notato che il problema del coinvolgimento delle nuove generazioni riguarda anche il volontariato e la politica. Ha quindi definito "un bel segnale" l'aver incontrato dei "sindaci giovani". Durante il suo pellegrinaggio monsignor Giulietti ha fatto sosta al santuario di Santa Gemma Galgani all'Arancio. "Quando dicevo vado a Lucca tutti mi dicevano che c'è santa Gemma. È un personaggio molto popolare anche dalle mie parti, non la conoscevo" ha ammesso. Della mistica lo ha colpito il fatto di essere "una santa giovane" e dalla "vita ordinaria". "Siamo tutti chiamati a essere santi" ha ricordato il vescovo.

Qualche accenno anche alle questioni socio-economiche. "I poveri ci interpellano" ha sostenuto. "L'economia ha bisogno di ritrovare una sua virtuosità" ha aggiunto. Ha poi definito le migrazioni "una sfida" da affrontare con "intelligenza e carità". Alla fine del colloquio con la stampa, il vescovo ha ricevuto in dono dal disegnatore Alessandro Sesti due simpatiche vignette che lo raffigurano.