In cortile degli Svizzeri le celebrazioni per il 73° anniversario della fondazione della Repubblica

giovedì, 30 maggio 2019, 15:38

Si svolgerà domenica 2 giugno in Cortile degli Svizzeri, a Lucca, la cerimonia per il 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica.

La celebrazione è organizzata dalla prefettura in collaborazione con la provincia e il comune di Lucca e con la partecipazione delle associazioni combattentistiche, patriottiche e d'Arma e del corpo musicale “Puccini” di Nozzano Castello.

Il programma prevede, dalle 9,30, lo schieramento dei reparti di formazione e gli onori al Prefetto di Lucca, Leopoldo Falco, che nel corso della cerimonia procederà alla consegna delle onorificenze, delle medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti e degli altri riconoscimenti.

E’ previsto, inoltre, l’intervento di alcuni alunni della classe quinta della scuola primaria “Piegaio – Convalle” di Pescaglia.

A seguire ci sarà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza XX Settembre.

Sabato primo giugno, alle 16,30, ci sarà un’anticipazione delle celebrazioni nel loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele con la lettura degli articoli della Costituzione italiana e, alle 19, la proiezione del video “Le ragazze del 2 giugno” di Nadia Davini e Stefano Ceccarelli, evento curato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Lucca.

In occasione della Festa del 2 giugno si ricorda che, dalle 16 alle 19, rimarranno aperti il Museo del Risorgimento (MuR), il Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione con sede a Palazzo Ducale. Alle 16 e alle 17,30 sono previsti, inoltre, turni di visite guidate gratuite (con prenotazione obbligatoria) alle sale monumentali di Palazzo Ducale e al percorso olfattivo denominato “Il Naso e la Storia”, dedicato ad Elisa Bonaparte Baciocchi e a Maria Luisa di Borbone. Il ritrovo è in Cortile degli Svizzeri davanti alla scala Regia della Prefettura.

Per informazioni e prenotazioni alle visite: 0583-417481; 337-1637919- info@palazzoducale.lucca.it