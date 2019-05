Inaugurata l'edizione 2019 del Festival del Volontariato

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 10 maggio 2019, 12:35

Fervono gli ultimi preparativi in vista di domenica 12 maggio, per l’ingresso di vescovo Paolo a Lucca

venerdì, 10 maggio 2019, 11:25

Nota dei sindacati del Banco BPM sullo sciopero e la manifestazione indetti a Lucca per il prossimo 20 maggio

venerdì, 10 maggio 2019, 11:09

Rintracciato il marocchino che si era dato alla fuga in auto dopo aver causato un incidente a Porta San Pietro ed investito una donna con un passeggino

giovedì, 9 maggio 2019, 21:01

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in centro città: un'auto con due persone ha prima colpito un'altra vettura tagliandole la strada quindi è fuggita non senza prima aver scatenato scompiglio in piazza Bernardini

giovedì, 9 maggio 2019, 15:07

Prosegue il lavoro per l’organizzazione della celebrazione d’inizio del ministero episcopale di vescovo Paolo a Lucca. Per la messa, in programma per domenica 12 maggio alle ore 18 nella Cattedrale di San Martino, hanno già comunicato la propria presenza molti rappresentati del clero e delle istituzioni

giovedì, 9 maggio 2019, 12:51

Apre i battenti domani a Lucca in Piazza Napoleone l'edizione 2019 del Festival Italiano del Volontariato. Fino a domenica 12 maggio la piazza di Lucca sarà animata da convegni e iniziative di animazione insieme alle organizzazioni di volontariato locali e nazionali