Cronaca



La prima omelia del vescovo Paolo

domenica, 12 maggio 2019, 21:15

di eliseo biancalana

Cosa significa ascoltare davvero la parola di Gesù. È stato questo l'argomento della prima omelia pronunciata dal nuovo vescovo Paolo Giulietti nella cattedrale di San Martino, nel giorno del suo ingresso ufficiale in diocesi.

"I credenti ascoltano la voce di Gesù e la seguono" ha spiegato. "In questi anni il vescovo Italo ha insistito molto sull'ascolto della Parola" ha ricordato monsignor Giulietti citando il suo predecessore monsignor Italo Castellani, che era in cattedrale ad ascoltarlo assieme a tutto il clero lucchese. Il vescovo si è allora soffermato sul vero significato dell'ascolto. "Ascoltare la voce del Buon Pastore senza la disponibilità a cambiare è ascoltare da non credenti" ha ammonito.

"È necessario ascoltare con l'interiore disponibilità a cambiare" ha insistito. Il vescovo ha quindi individuato due "agenti del cambiamento" nei giovani e nei poveri. Dopo aver insistito sull'importanza di una vera "conversione" interiore, monsignor Giulietti ha citato altre due parole a cui ispirarsi. La prima è "corresponsabilità". "Nessuno è escluso, tutti siamo chiamati a essere protagonisti della passione del Signore per il Regno" ha detto. La seconda è "collegialità". "Il discepolato è sempre un discepolato comunitario" ha spiegato.

Infine ha individuato una "quarta c". Ha ricordato che il termine "perugino" è usato in lucchese anche come sinonimo di "concime". "Questo perugino che è arrivato è proprio per voi" ha detto, giocando sul fatto che lui è originario di Perugia. "La pianta ha bisogno del perugino, quindi approfittatene - ha proseguito -. La felicità del perugino sta nei frutti della pianta".

A fine messa, il vescovo ha espresso l'auspicio "che la coralità di oggi possa essere uno stile del nostro cammino insieme".