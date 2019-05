Cronaca



L'Aip di Lucca traccia un bilancio di metà anno

martedì, 14 maggio 2019, 09:03

Siamo oltre la metà di maggio e per l'Associazione Italiana Parkinson sezione di Lucca si prospetta la possibilità di tracciare un bilancio di metà anno della sua attività.



"Questo - spiega l'associazione - serve sia a capire cosa è stato fatto e sopratutto a programmare il prossimo futuro. L' AIP è una onlus fatta da persone che cercano di aiutare i malati e le loro famiglie a convivere con la sindrome di Parkinson. E' una malattia che riduce progressivamente le autonomie e rende difficile compiere anche i più semplici gesti quotidiani, che non ha ancora una cura definitiva ma che può essere contrastata con un lavoro di squadra fatto da medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, nutrizionisti e malati con i loro familiari. Quest'anno abbiamo organizzato bisettimanali di due ore ciascuno che ci ha permesso di assistere oltre 40 persone e portare un pò di sollievo ad altrettante famiglie".



"Il servizio più impegnativo, si fa per dire, è stato quello che si è realizzato presso la Casa della Salute Don Gori di Marlia - sottolinea - grazie anche all'interessamento del comune di Capannori. Qui abbiamo concentrato i malati con le problematiche maggiori e questo è stato possibile perchè le stanze che abbiamo avuto in gestione erano facili da raggiungere con la possibilità di un parcheggio ampio e con strumenti terapeutici utili al nostro lavoro".

"Non siamo mai stati lasciati soli dall'amministrazione - specifica l'associazione - e abbiamo sempre avuto un contatto diretto con l'assessore del comune di Capannori, Lia Miccichè, che è stata al nostro fianco con una sensibilità speciale aiutandoci anche in alcune questioni burocratiche per le quali non eravamo molto preparati".

"Abbiamo voluto fare questa segnalazione in questo mese di maggio - conclude - che è caratterizzato dal Festival del Volontariato perchè anche nel 2019 organizzeremo a settembre sulle Mura di Lucca la 6^ Marcia delle Lumache e vorremmo coinvolgere più persone possibili malate e non; ci serve una mano, per cui, se avete idee, capacità, strumenti un briciolo di pazzia e tanto cuore, vi aspettiamo: cercateci sulla nostra pagina Facebook".