Lavori sulla SS12 nel tratto in variante di Ponte a Moriano

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:31

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato un intervento di manutenzione sulla Variante di ponte a Moriano (SS12/varB) lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero, nel comune di Lucca, per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti.

L’avvio del cantiere è previsto a partire da lunedì prossimo, 27 maggio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessaria la chiusura del tratto per tutti i veicoli in direzione Lucca/Autostrada, mentre i veicoli in direzione Borgo a Mozzano/Abetone potranno transitare sulla variante in regime di cantiere con carreggiata ristretta.

Il traffico in direzione Lucca/Autostrada sarà deviato sulla viabilità locale con uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte a Moriano, percorrenza di via Nazionale (vecchio tracciato SS12), e rientro sulla statale in corrispondenza della rotatoria a valle dell’abitato.

Il traffico proveniente dalla SP20 “Ludovica” (loc. Diecimo, Pastino, Valdottavo) e diretto sulla SS12 in direzione Lucca sarà deviato sulla strada denominata via Ludovica con rientro sulla SS12 allo svincolo di Sesto a Moriano.

Il percorso alternativo è stato individuato congiuntamente al Comune e alla Provincia di Lucca.

Il completamento degli interventi è previsto a fine giugno.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida