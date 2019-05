Cronaca



Leopoldo Falco sarà il nuovo prefetto di Lucca

martedì, 21 maggio 2019, 09:13

Leopoldo Falco sarà il nuovo prefetto di Lucca. Falco, 64 anni, ex prefetto di Trapani, dal 2016 al ministero.



Leopoldo Falco, sposato con tre figli, è nato a Napoli il 31 luglio del 1955. Laureato in giurisprudenza all’Università di Napoli ha iniziato la sua carriera professionale nel 1982 presso la prefettura di Pistoia. Nel 1985 entra a far parte dell’ufficio Legislativo del Ministero dell’Interno, dove rimane per diciotto anni. Nel 1998 arriva la nomina a vice prefetto e dal 2003 assume l’incarico nel campo dell’Innovazione, nel nuovo ufficio fortemente voluto d’allora Ministro dell’Interno, Scaiola. Il 21 aprile del 2006, dopo la caduta della giunta Zarra viene nominato commissario prefettizio del comune di Sezze.