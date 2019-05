Cronaca



Liberamente Jazz, la Soprintendenza: "Mai ricevuta una richiesta di autorizzazione da parte del Comune"

venerdì, 31 maggio 2019, 13:42

Angela Acordon, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, interviene per fare alcune precisazioni circa la manifestazione "Liberamente Jazz" che si sarebbe dovuta svolgere venerdì 31 maggio in piazza San Francesco.

"L'uscita sulla stampa cittadina, in data 30 maggio 2019, di una notizia che riferiva della decisione del Comune di Lucca di cancellare la manifestazione Liberamente Jazz prevista per oggi 31 maggio in Piazza San Francesco a causa della mancata autorizzazione da parte della Soprintendenza mi lascia stupita e m' impone - mio malgrado - di fare alcune precisazioni.

Mi rincresce, infatti, che l'Ufficio da me diretto sia accusato ingiustamente di un'omissione in realtà inesistente: fino alla data del 30 maggio, infatti, non era pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione da parte del Comune alla Soprintendenza. Non si è trattato pertanto di tempi troppo stretti per rispondere all'istanza, come dichiarato dalla stampa, ma semplicemente di un mancato invio della stessa agli uffici della Soprintendenza, completamente all'oscuro dell’evento musicale previsto per il 31 maggio e dunque del tutto incolpevole della sua cancellazione.

La stampa riferiva anche della consegna dell’area degli Spalti delle antiche Mura da parte del Comune agli organizzatori del Summer Festival in data 27 maggio, ossia un giorno prima che il Sindaco e alcuni dirigenti e assessori del Comune di Lucca consegnassero alla sottoscritta, brevi manu, l'istanza di autorizzazione per l'importante manifestazione. L'istanza è al momento all'esame dei funzionari competenti e della sottoscritta e, nella speranza che sia completa e perciò procedibile, riceverà una risposta nel più breve tempo possibile.

Circa il giro di vite dato dalla Soprintendenza "negli ultimi 15 giorni in materia di utilizzo delle piazze del centro storico per eventi di pubblico spettacolo", giova ricordare che questo iter autorizzativo prevede una durata di 120 giorni: mai, anche prima del mio arrivo, mi risulta che la Soprintendenza abbia preteso (e preso) così tanto tempo per esprimersi. E' però vero che la Soprintendenza, ufficio periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non può basare i propri atti autorizzativi su parole, ma deve esprimersi su progetti chiari e comprensibili che permettano di valutare eventuali rischi ai quali il bene culturale può andare incontro. In tal senso si era chiaramente espresso il dottor Luigi Ficacci, che mi ha preceduto nella direzione della Soprintendenza, con la nota che allego al presente comunicato e alla quale la sottoscritta non ha fatto altro che continuare a dare seguito. Anche in questo caso, quindi, gli articoli che stanno comparendo sulla stampa cittadina riportano inesattezze.

Ciò premesso ritengo che preservare lo straordinario valore del patrimonio culturale di Lucca (e non solo) costituisca un mio dovere e pertanto qualsiasi super lavoro e qualsiasi fatica spesa per questo scopo mi appare lieve".